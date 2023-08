Après plus de cinq mois d’absence en raison d'une blessure au genou, Gaëtan Charbonnier est de retour. Il se dit fin prêt pour la nouvelle saison.

ASSE : Gaëtan Charbonnier rassure sur son état, après 5 mois d'absence

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur le 11 février dernier et opéré avec succès dix jours plus tard, Gaëtan Charbonnier a fait son retour à l’entraînement collectif de l’ASSE en juillet. Dans le groupe de Laurent Batlles pour préparer la saison 2023-2024, il se dit impatient de rejouer. L’avant-centre de l’AS Saint-Etienne songe à son retour en Ligue 2 après un arrêt brutal la saison dernière. Recruté comme joker en décembre 2022, il avait joué seulement 7 matchs sous le maillot des Verts.

L’entraîneur de l’ASSE espérait aligner Gaëtan Charbonnier, quelques minutes, face au Montpellier HSC, mais le dernier match amical des Stéphanois a été annulé, en raison d’une épidémie de gastro-entérite. Il fera finalement son grand retour en championnat. « Je me sens de mieux en mieux. Je ne ressens pas de douleurs. Mais cinq mois après, je ressens encore quelques petites gênes, ce qui est normal, ce n'est rien de méchant », a-t-il rassuré sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

Gaëtan Charbonnier « utilisé sur les fins de match » pour commencer

L’avant-centre de 34 ans est impatient de retrouver les terrains. « La compétition me manque. On ne fait pas ce métier que pour s'entrainer. J'ai envie de jouer des matchs, de gagner des matchs. J'ai envie de revenir le plus rapidement possible, mais il ne faut pas non plus brûler les étapes. Nous verrons en fonction du mois d'août », a-t-il souligné.

Malgré l'impatience de Gaëtan Charbonnier, Laurent Batlles ne précipitera pas son retour à la compétition, surtout qu’il peut compter sur la recrue estivale, Ibrahim Sissoko. Une décision a d’ailleurs été arrêtée par le staff technique de l’ASSE. « Pour le moment, l'idée est que je puisse être utilisé, si besoin, sur des fins de match, en augmentant mon temps de jeu au fur et à mesure, et selon bien-sûr les choix du coach. […]. J’ai bien travaillé pendant ma rééducation, mais il me faut reprendre le rythme. » Saint-Etienne affronte Grenoble en ouverture de la Ligue 2, samedi à 15h au stade Geoffroy-Guichard.