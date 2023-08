Courtisé par Manchester City pour remplacer Riyad Mahrez, l'ailier du Stade Rennais Jérémy Doku est également sur les tablettes du Barça.

Mercato Stade Rennais : Le Barça se positionne sur Jérémy Doku

Jérémy Doku ne s'attendait sûrement pas à être au centre de toutes les rumeurs ce mardi. Actuellement à Saint George's Park avec l'ensemble de ses coéquipiers pour entamer la dernière phase de la préparation estivale, l'ailier belge a sans doute pris connaissance de l'intérêt de Manchester City, et plus particulièrement de Pep Guardiola, qui a fait de lui une cible prioritaire pour remplacer Riyad Mahrez. Pour rappel, l'attaquant algérien est parti en Arabie saoudite rejoindre le club d'Al-Ahli il y a quelques jours.

Mais les Skyblues ne seraient pas les seuls sur le dossier à en croire les informations divulguées par Sacha Tavolieri. En effet, le journaliste explique que le FC Barcelone aurait également coché le nom du jeune attaquant de 21 ans dans le but de remplacer Ousmane Dembélé, annoncé tout proche du PSG.

Jérémy Doku sera-t-il un joueur du Stade Rennais à la fin du mercato ?

Tous les supporters rennais connaissent parfaitement le potentiel de Jérémy Doku. Souvent confronté à de nombreux pépins physiques, l'ailier belge n'a pas eu l'aventure espérée avec le Stade Rennais jusqu'à présent. Toutefois, la fin de saison dernière a été pleine d'espoir, et ses premières apparitions sur cette préparation estivale sont dans la continuité de ses dernières performances en championnat de Ligue 1.

La question désormais est de savoir si l'attaquant du SRFC sera toujours là après le mercato estival. Avec le recrutement de Ludovic Blas qui joue au même poste que Jérémy Doku, un départ semble envisagé par les dirigeants bretons. Pour cela, il faudra qu'une offre d'au moins 50 millions d'euros arrive sur la table prochainement, et avec la présence de Manchester City et du FC Barcelone sur le dossier, cela pourrait arriver plus rapidement que prévu.