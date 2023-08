Désireux de renforcer son milieu de terrain cet été, l'OL a coché le nom de Renato Tapia, mais les choses se compliquent pour l'arrivée du Péruvien à Lyon.

Mercato OL : Renato Tapia ne veut plus venir à Lyon

Ces derniers jours, l'OL veut mettre les bouchées doubles en ce qui concerne son recrutement. Alors que le club rhodanien a annoncé hier l'arrivée de Duje Caleta Car, l'Olympique Lyonnais ne voudrait pas s'arrêter là, et aurait d'autres pistes, notamment au milieu de terrain. L'une d'entre elle mène d'ailleurs à l'international péruvien Renato Tapia (79 sélections), qui évolue du côté du Celta Viga. Mais ce dossier est loin d'être simple à gérer pour le board lyonnais.

Dans l'attente de l'arrivée d'un numéro 6 à l'OL, Laurent Blanc pourrait être déçu. En effet, le média espagnol affirme que Renato Tapia ne souhaiterait pas rallier le Rhône durant ce mercato estival, lui qui se sent bien au Celta Vigo, où il évolue depuis 2020. Le milieu de terrain défensif de 28 ans pourrait donc rester en Espagne, ce qui pourrait pousser les Gones à revoir leurs plans pour la suite du mercato, alors que la reprise approche à grands pas.

Renato Tapia, un dossier qui traîne en longueur

Alors qu'un accord de principe entre Renato Tapia et l'OL est annoncé depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain pourrait revenir dessus. Récemment, un transfert autour des 5 millions d'euros était évoqué pour le Péruvien à Lyon, mais le club du Rhône a été ralenti par les mesures prises à son encontre par la DNCG, plus tôt dans l'été. Cette période de flottement aurait permis au joueur de réfléchir, et de changer d'avis, lui qui devrait rester en Espagne.

En effet, il ne lui manque plus que quelques semaines de résidence en Espagne pour que Renato Tapia obtienne la nationalité espagnole, ce qui aurait motivé le joueur à revoir ses plans. Ce dernier aurait même informé son entraîneur, Rafa Benitez, de son envie de rester au Celta Vigo cette saison, tandis que son contrat arrive à son terme en 2024.