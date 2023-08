Alors que l’OM s’apprête à présenter Iliman Ndiaye à la presse, Pablo Longoria scrute toujours le marché des transferts, notamment dans le secteur offensif.

Mercato OM : Ruslan Malinovskyi va quitter Marseille

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Ruslan Malinovskyi ne devrait plus être un joueur de l’Olympique de Marseille au terme de ce mercato estival. Recruté définitivement l’hiver passé contre un chèque de 10 millions d’euros après un prêt réussi de six mois, le milieu offensif de 30 ans n’a pas convaincu son nouvel entraîneur Marcelino. Outre Cenzig Under, l’international ukrainien pourrait également faire ses valises et changer d’air dans les jours ou semaines à venir, à en croire le journaliste Ignazio Genuardi sur son compte Twitter.

Ruslan Malinovskyi (30 ans) pourrait claquer la porte de l'OM cet été. Selon les informations de Fabrizio Romano, Besiktas et Torino s'intéresseraient à Ruslan Malinovskyi. « Pas encore de discussions avancées, juste de l'intérêt pour le moment, l’Ukrainien pourrait quitter l'OM en cas de bonne proposition », a précisé l’Italien sur Twitter. D’ailleurs, Pablo Longoria aurait d’ores et déjà lancé les grandes manoeuvres pour sa succession.

Roland Sallai, le remplaçant idéal de Ruslan Malinovskyi ?

En effet, Ignazio Genuardi révèle que Pablo Longoria aurait lancé des négociations avec les dirigeants de Fribourg pour le recrutement de Roland Sallai. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’ailier de 26 ans pourrait être recruté pour un montant compris entre 12 et 15 millions d’euros. Toutefois, l’affaire est très loin d’être facile pour l'OM puisque des clubs italiens et turcs seraient aussi intéressés par le renfort de l’international hongrois. Après Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, l’Olympique de Marseille pourrait accueillir un nouveau renfort offensif d’ici la fin du mercato estival.