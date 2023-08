Alors que le PSG et le FC Barcelone se livrent une guerre pour Bernardo Silva, Manchester City a arrêté une décision radicale pour le joueur de 28 ans.

Mercato PSG : Manchester City ne négociera pas pour Bernardo Silva

Désireux de découvrir un nouveau projet après six saisons passées sous les couleurs de Manchester City, Bernardo Silva va devoir patienter encore un peu. Priorité du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone sur ce mercato estival, le milieu offensif de 28 ans aura du mal à convaincre ses dirigeants de le laisser partir après un exercice 2022-2023 en majuscule ponctué par un triplé FA Cup, Premier League et Ligue des Champions.

En effet, selon les informations divulguées par le journaliste Fabrizio Romano, les Citizens auraient arrêté une décision ferme concernant l’avenir de l’international portugais : ils n’accepteront aucune discussion à propos de son éventuel transfert. Toujours selon la même source, seule une demande officielle du principal concerné pourrait faire changer d'avis sa direction. Mais pour éviter un tel scénario, Manchester City serait prêt à offrir à son joueur un nouveau contrat rehaussé, alors qu’il est actuellement lié jusqu’au 30 juin 2025. De son côté, Bernardo Silva semble décidé à changer d’air cet été.

Bernardo Silva attend un geste du Barça

Alors que le Paris Saint-Germain semble avoir jeté l’éponge sur cette piste, le Barça continue de pousser en coulisses pour obtenir le renfort de Bernardo Silva, surtout avec le départ d’Ousmane Dembélé à Paris. Et selon le Mundo Deportivo, le protégé de Pep Guardiola aimerait évoluer sous les ordres de Xavi Hernandez et attendrait désormais que le champion d’Espagne fasse officiellement sa proposition à Manchester City pour discuter avec son entraîneur d'un départ.

Mais le timing est très serré puisqu’il faudrait boucler le deal entre le Community Shield dimanche et la reprise de la Premier League vendredi prochain. À en croire la presse catalane, les Blaugranas aimeraient proposer un prêt avec option obligation d'achat, mais Manchester City, qui a déjà perdu Ilkay Gundogan et Riyad Mahrez, ne serait pas pour une telle option. Pour laisser filer le natif de Lisbonne, City réclamerait au moins 80 millions d’euros, une somme hors de portée pour le Barça.