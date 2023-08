Dans l’attente d’une officialisation au PSG, le FC Barcelone tente de faire capoter le transfert de son ailier Ousmane Dembélé, présent à Paris depuis jeudi.

Mercato PSG : Le Barça veut envoyer Ousmane Dembélé en Arabie saoudite

Alors que tout le monde n’attend plus que le communiqué officiel du Paris Saint-Germain, qui annonce la signature d’Ousmane Dembélé pour les cinq prochaines saisons, le FC Barcelone tente une dernière manoeuvre pour faire capoter la transaction. En effet, Foot Mercato assure ce dimanche que le club espagnol essaye de jouer un mauvais tour au PSG dans le dossier Dembélé.

« Malgré un mail envoyé par les dirigeants parisiens aux hautes sphères barcelonaises pour organiser la traditionnelle visite médicale du joueur, le board des Culers ne répond pas », explique le média sportif. Toujours selon la même source, les dirigeants barcelonais verraient d’un bon oeil un deal avec l’Arabie saoudite pour l’international français de 26 ans.

Al-Hilal serait enclin à faire une impressionnante proposition à Ousmane Dembélé, avec notamment un salaire annuel de 100 millions d’euros et une indemnité de transfert plus importante que les 50 millions d’euros du PSG. Toutefois, l’avenir de l’ancien milieu offensif du Stade Rennais devrait bel et bien se dessiner sous le maillot parisien dès cet été.

Le clan Ousmane Dembélé confiant pour sa signature au PSG

Déterminé à l’idée d’envoyer Ousmane Dembélé en Arabie saoudite, « le Barça essaie donc de contrecarrer les plans parisiens. Une situation rappelant celle de Neymar où l’officialisation avait également pris plus de temps que prévu », rappelle le journaliste Santi Aouna. Cependant, Ousmane Dembélé est bien décidé à défendre les couleurs du Paris SG cette saison. Ce matin, la presse catalane annonçait que le Barça, avec qui Dembélé est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, aurait convoqué le natif de Vernon à l’entraînement avec le groupe de Xavi Hernandez ce dimanche.

Une information confirmée par RMC Sport, qui précise que malgré cette situation, la signature du coéquipier de Gavi à Paris n’est pas du tout remise en cause. « Dans l’entourage du PSG, on se dit toutefois serein quant à l’issue du dossier, expliquant que le Barça agit de la sorte pour tenter de récupérer un peu plus dans l’opération », conclut la radio francilienne.