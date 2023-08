Alors qu'il reste plus que trois semaines de mercato, un défenseur du Montpellier HSC réfléchit à un départ ces derniers jours.

Mercato Montpellier HSC : Maxime Estève sur les tablettes du Club Bruges

Le Montpellier HSC pourrait connaître des mouvements importants dans les prochains jours. Pour le moment, Elye Wahi appartient toujours au MHSC, mais Chelsea continue de travailler sur son transfert, avec l'optique de le prêter au RC Strasbourg cette saison. Et ces derniers jours, c'est un défenseur montpelliérain qui fait l'objet d'une approche insistance venant de Belgique.

Selon les informations révélées par Foot Mercato, Maxime Estève intéresse le Club Bruges, et serait même en pleine réflexion sur son avenir d'après la source, qui précise que le défenseur de 21 ans ne serait pas insensible à cette avance. Maxime Estève n'a pas vécu une saison pleine lors du dernier exercice, avec seulement 23 matchs de championnat disputés. Un nouveau challenge pourrait donc être le bienvenu afin de tenter de s'imposer comme un titulaire indiscutable à l'avenir.

Une préparation mitigée pour le Montpellier HSC

À six jours d'affronter le Havre pour la 1ère journée de Ligue 1, le bilan de la préparation montpelliéraine est assez mitigé. Les hommes de Michel Der Zakarian ont disputé cinq rencontres, dont une face à l'OGC Nice et le Toulouse FC. Si le match face au Téfécé s'est plutôt bien passé (3-1), celui face au Gym a été beaucoup plus délicat avec une défaite 1-0.

Samedi, pour la dernière rencontre de préparation face au Borussia Mönchengladbach, le Montpellier HSC est parvenu à obtenir un beau match nul (2-2) assez encourageant pour la suite. Il faudra être capable de se montrer plus solide défensivement face au HAC dimanche prochain pour espérer bien débuter la saison.