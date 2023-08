À la recherche de renforts pour dynamiser une attaque à la peine la saison dernière, le FC Nantes va pouvoir compter sur Marquinhos.

Mercato FC Nantes : Marquinhos prêté au FCN

Les supporters du FC Nantes n'étaient pas vraiment rassurés concernant le mercato, après les départs actés de Ludovic Blas au Stade Rennais et d'Andrei Girotto à Al-Taawoun. Si les recrues étaient à la traîne, les dirigeants canaris ont décidé de s'activer depuis quelques jours. Ronaël Pierre-Gabriel et Lamine Diack ont débarqué, et devraient être rejoints par Douglas Augusto et Chidozie Awaziem prochainement.

Mais ce n'est pas tout. Marquinhos devrait lui aussi rejoindre la formation de Pierre Aristouy. Selon les informations de Santi Aouna, l'ailier droit va être prêté par Arsenal, sans option d'achat, selon le journaliste.

Une arrivée de Marquinhos pour oublier Yunus Akgün ?

Arrivé à l'été 2022, en provenance de São Paulo, Mikel Arteta avait refusé de se séparer de Marquinhos au vu de sa bonne préparation avec Arsenal. Cependant, malgré quelques titularisations, notamment en League Cup et en Europa League, l'ailier quitte Londres pour six mois pour rejoindre Norwich où il inscrira un seul petit but pour 11 matchs joués, avec ceux que l'on surnomme aussi les Canaris. Une bonne recrue pour le FCN qui commence à s'activer pour s'octroyer des renforts et particulièrement sur le front de l'attaque où l'absence de Ludovic Blas va peser.

L'arrivée du Brésilien va pouvoir servir de consolation aux Jaune et Vert qui avaient jeté leur dévolu sur Yunus Akgün, pisté depuis plusieurs semaines. Selon les informations de Presse Océan, les négociations entre le club et le joueur n'ont finalement pas abouti malgré la volonté du turc de rallier la Loire. Les dirigeants canaris vont devoir s'activer pour renforcer leur secteur offensif s'ils veulent éviter le même fiasco que l'an passé.