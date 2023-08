Avec l'arrivée de plusieurs joueurs offensifs cet été, la place de Vitinha à l'OM semble incertaine, et un départ se dessine pour l'attaquant.

Mercato OM : Vitinha ne veut pas quitter Marseille

Annoncé sur le départ par Mohamed Toubache-Ter, Vitinha est sorti du silence sur les réseaux sociaux, et a écrit un message lourd de sens, tandis que les rumeurs sur un transfert en Allemagne étaient de plus en plus insistantes. Sur son compte Twitter, le buteur marseillais a publié une compilation de ses meilleurs moments lors de la préparation estivale, accompagnée d'un message : "Saison 23/24 je suis prêt. Allez l’OM."

Quelques heures seulement après les rumeurs envoyant Vitinha loin de l'OM, il faut dire que le timing est assez curieux, et ce message, posté sur le réseau social, pourrait bien être une réponse de la part du joueur. Malgré le départ d'Alexis Sanchez, l'attaquant portugais a encore de la concurrence à son poste avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, et devra sans doute faire mieux que lors de ses deux buts en 14 rencontres avec l'Olympique de Marseille.

Pablo Longoria balaye les rumeurs d'un départ de Vitinha

L'attaquant de l'OM n'a pas été le seul à réagir aux rumeurs l'envoyant loin de la Ligue 1. En conférence de presse, lundi, Pablo Longoria a apporté quelques explications sur ce dossier, et a affirmé que le joueur de 23 ans va rester à Marseille cet été. "Sur la situation de Vitinha, rien n'a changé, a déclaré le président marseillais. Il n'est pas sur le marché. Il a fait une bonne entrée la semaine dernière. Il n'y a rien de concret."

Des déclarations assez claires de la part du joueur et du président marseillais, qui semblent aller à l'encontre des rumeurs envoyant Vitinha en Allemagne. Maintenant, c'est au tour du Portugais de montrer que l'OM a raison de lui faire confiance, et de lui donner une seconde chance après sa demi-saison très moyenne en Ligue 1.