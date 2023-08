Toujours à la recherche d'un attaquant après le refus de Levi Garcia, le RC Lens a coché le nom d'un joueur anglais pour renforcer son secteur offensif.

Mercato RC Lens : Une offre pour Chuba Akpom

Avant d'affronter le Stade Brestois, le RC Lens n'a toujours pas trouvé le remplaçant de Loïs Openda. Un problème pour le RCL qui s'est penché sur plusieurs noms dont Folarin Balogun, mais l'affaire semble compliquée, puisque le joueur est courtisé par l'AS Monaco et l'Inter Milan avec qui il tient un accord.

Pour éviter toute déconvenue, la direction nordiste a activé à nouveau la piste menant à Chuba Akpom, avant-centre évoluant à Middlesbrough. Selon les informations de Sky Sports, une offre de 9 millions d'euros a été formulée. Un montant refusé par les Anglais qui en demandent 15 millions pour laisser partir leur buteur. En fin de contrat la saison prochaine, l'ancien joueur d'Arsenal ne devrait pas rester en Championship. Reste à voir si Franck Haise saura se montrer convaincant pour le voir débarquer en France.

De nouveaux actionnaires trouvés

Si la recherche de l'attaquant peine à se concrétiser, la direction lensoise a finalisé un accord pour l'arrivée d'un actionnaire minoritaire. En effet, selon La Voix du Nord, la famille Mulliez (propriétaire d'Auchan), Octave Klaba (entrepreneur milliardaire polonais) et la région Hauts-de-France vont investir au sein des Sangs et Or. Cet investissement a pour but de conserver une identité régionale déjà très présente au club.

Une excellente nouvelle pour Joseph Oughourlian qui cherchait depuis presque un an, un investisseur au sein du capital lensois, comme il le déclarait à la presse régionale. "Je fais très attention. Je veux que ce soit quelqu’un qui s’inscrive dans un projet, pas que ce soit quelqu’un qui vienne pour faire un coup financier (...) si un jour, on avait la chance, le bonheur de trouver le bon actionnaire, on pourrait être plus ambitieux, voir plus haut." Une arrivée qui devrait rapporter 20 millions d'euros aux pensionnaires du Stade Bollaert puisque l'entrée se ferait à hauteur de 10%.