Le PSG espère continuer son opération dégraissage d’ici la clôture du mercato estival. Un milieu de terrain serait ainsi sur le point de changer d’air.

Mercato PSG : Derniers détails à régler pour Renato Sanches

Le Paris Saint-Germain est passé à la vitesse supérieure concernant les départs. Après les jeunes El Chadaille Bitshiabu (Leipzig) et Eric Junior Dina-Ebimbe (Francfort), les dirigeants parisiens veulent voir partir d’autres indésirables, alors que la Ligue 1 reprend ce vendredi. Le prochain élément à faire ses adieux à ses coéquipiers pourrait ainsi être Renato Sanches. Arrivé l’été passé en provenance de Lille OSC, le milieu de terrain de 25 ans n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur Luis Enrique. Et d’après la presse italienne, la tendance serait clairement à un départ du Golden Boy 2016 à la Roma.

Le média transalpin explique que l’entraîneur romain, José Mourinho, aimerait avoir son compatriote dans son effectif et ses dirigeants seraient enclins à conclure le deal avec leurs homologues du PSG. Toujours selon Il Messaggero, il ne resterait plus que quelques détails à régler entre les deux clubs concernant les contours de l’opération, qui devrait se régler dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le Corriere dello Sport confirme l’information et précise que le prêt est bouclé, avec les Giallorossi qui vont payer 1 million d’euros pour ce prêt assorti d'une option d'achat, dont le montant ni l'aspect obligatoire ne sont pas précisés.

L’affaire devrait se régler assez rapidement, d'ici à la fin de la semaine. Par ailleurs, le départ de Renato Sanches devrait être finalisé d’ici la fin de la semaine. Selon Foot Mercato, le Paris SG demanderait au minimum un prêt avec obligation d’achat à hauteur de 15 millions d’euros assorti d’un pourcentage à la revente pour l’international portugais. Les parties seraient convaincues du bon déroulement du deal.