Arrivé au Stade de Reims il y a un an et demi, contre 10 millions d'euros, Jens Cajuste quitte déjà la Ligue 1 pour découvrir la Serie A avec Naples.

Mercato Stade de Reims : Jens Cajuste signe à Naples

Au moment de son arrivée en janvier 2022, Jens Cajuste était la recrue la plus chère de l'histoire du Stade de Reims. Un statut que le milieu de terrain a eu du mal à porter au début de son aventure rémoise. Cependant, sous les ordres de Will Still, le Suédois a su trouver sa place et se faire un nom en Ligue 1. Des performances qui ont attiré l'œil de Naples, champion d'Italie en titre, qui vient de débourser 12 millions d'euros pour s'offrir le joueur de 24 ans.

Peu de temps après avoir validé le départ en prêt de Martin Adeline, le Stade de Reims perd un autre milieu de terrain et va sans doute devoir recruter un joueur supplémentaire à ce poste dans les prochaines semaines. De son côté, Jens Cajuste a signé un contrat de 5 ans en faveur de l'écurie italienne, et va donc pouvoir goûter à nouveau à la Ligue des Champions, qu'il a déjà connu lors de son passage à Midtjylland, au Danemark.

Jens Cajuste est ravi de son arrivée à Naples

Comme il l'a expliqué suite à son transfert à Naples, Jens Cajuste est très heureux de rejoindre l'Italie. "Je suis vraiment reconnaissant et excité d'être ici. [...] C'est une équipe fantastique, pour moi c'était un choix facile. Pour la saison prochaine, je voudrais juste aider l'équipe autant que possible. C'est mon rêve. Pouvoir réaliser de grandes choses avec cette équipe."

Reste à voir maintenant quel rôle aura Jens Cajuste dans l'effectif de Rudi Garcia qui compte de nombreux joueurs très talentueux au milieu de terrain. De son côté, le Stade de Reims va renflouer ses caisses, et devrait utiliser une partie des 12 millions d'euros récupérés dans la transaction pour se renforcer cet été, afin de réaliser une belle saison en Ligue 1.