Considéré comme l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’OM, Valentin Rongier sera-t-il vendu cet été ? Une décision a été prise.

Mercato OM : Valentin Rongier va rester à Marseille

Élément indispensable de l’Olympique de Marseille la saison dernière avec un bilan de 48 matchs disputés, toutes compétitions confondues, Valentin Rongier doit désormais composer un temps de jeu assez réduit sous les ordres de Marcelino. La preuve, le milieu de terrain n’a pas débuté le match décisif contre le Panathinaïkos (1-0) comptant pour le 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Son absence dans le onze de départ a suscité diverses spéculations sur son avenir.

Le capitaine de l’OM se retrouve actuellement dans un milieu de terrain très renforcé, au point où son éventuel départ est envisagé. La direction ne serait pas contre l’idée de les vendre cet été afin de toucher un joli chèque sur son transfert. Sauf que la donne est bien différente en interne, la direction marseillaise n’a en aucun cas prévu de se séparer de son milieu de terrain polyvalent.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Marcelino a en effet affiché sa volonté de conserver Valentin Rongier dans l’effectif. L’entraîneur espagnol compte s’appuyer sur l’ancien joueur du FC Nantes cette saison, mettant ainsi un terme aux rumeurs. « Valentin Rongier est un très formidable joueur et un bon capitaine. J'ai une bonne relation avec lui. En plus il parle espagnol. Je n'ai aucun doute qu'il restera un joueur important cette saison », a-t-il déclaré devant les médias. Ces propos devraient faire plaisir au joueur de 28 ans.

Valentin Rongier respecte la décision de Marcelino

Même si son déclassement passe mal à Marseille, Valentin Rongier adopte une attitude positive et respectueuse envers la décision de son entraîneur. « C’est le foot de haut niveau. On est tout le temps remis en question. Je trouve ça normal surtout dans un effectif comme l’OM. Si le coach a décidé de ne pas me faire débuter, il faut que je respecte sa décision », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain reste très motivé pour cette nouvelle saison à l’OM et travaille d’arrache-pied pour s’adapter à la nouvelle méthode de son entraîneur. « Ma mission reste de relayer, distribuer le ballon et d'aller vers l'avant. C'est ce qu'on demande à un milieu de terrain moderne. La mission est la même. J'ai déjà évolué en 4-4-2 avec Nantes. Donc je ne suis pas perdu et je comprends les consignes du coach », a-t-il expliqué.