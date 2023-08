Après avoir refusé des contacts en France, Dimitri Payet pourrait bien jouer au Brésil. Un club pensionnaire de la première division tente le signer.

Mercato OM : Vasco da Gama s'intéresse à Dimitri Payet

L'avenir de Dimitri Payet fait beaucoup parler. Depuis son départ de l'Olympique de Marseille, le 21 juillet dernier, le milieu offensif de 36 ans a des touches pour rebondir. Le Stade Rennais et le FC Nantes s'étaient proposés en Ligue 1, mais il ne souhaite pas trahir son ancienne équipe. On devrait donc retrouver Dimitri Payet dans un club étranger, mais on ne sait toujours pas lequel.

Vendredi, le journaliste Saber Desfarges annonçait que 4 équipes s'intéressaient à sa situation. Parmi elles, pourrait se trouver un club d'Arabie saoudite. Dimitri Payet a la côte en Saudi Pro League, où son profil serait jugé intéressant. Toutefois, aucune identité n'a filtré, ce qui laisse le doute planer sur l'avenir du Réunionnais. Ce doute peut désormais être en partie levé : on connaît le nom d'une des 4 équipes qui courtisent le joueur. Selon Fabrizio Romano, il s'agit de Vasco da Gama. Dix-neuvième (sur 20) de l'actuelle Série A brésilienne, le club cherche à l'enrôler en tant qu'agent libre d'après le journaliste.

Une énorme proposition, le clan Payet n'a pas encore réagi

Les dirigeants auriverdes seraient confiants pour l'arrivée de Dimitri Payet. Malgré des finances limitées, Vasco da Gama aurait bien avancé dans les négociations avec son entourage. Une énorme proposition a été formulée, toujours selon Fabrizio Romano. Le club brésilien attend désormais la réponse du milieu de terrain, qui devrait en discuter avec son agent. Il est possible que de nouvelles négociations débutent dans les prochains jours.

En tout cas, Vasco da Gama semble bien parti pour être la prochaine destination de Dimitri Payet. La nouvelle de l'avancée du dossier devrait faire plaisir à Pablo Longoria, qui s'est séparé du joueur de manière inattendue. Le président espagnol de l'OM a vite été pardonné par les supporters, puisque 6 recrues ont rejoint la Canebière cet été. Et pas des moindres : Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Geoffrey Kondogbia, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. Des noms prestigieux qui n'ont pas permis à Marseille de bien lancer sa saison. Les Phocéens ont été battus par le Panathinaïkós lors du barrage aller de Ligue des Champions en Grèce (1-0), mercredi dernier.