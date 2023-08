Ciblé par plusieurs clubs de Ligue 1, notamment Nantes et le Stade Rennais, Dimitri Payet, laissé libre par l’OM, a fait son choix pour son prochain club.

Mercato OM : Dimitri Payet a signé avec Vasco de Gama

Sans club après avoir résilié à l’amiable son contrat avec l’Olympique de Marseille le mois dernier et soucieux de poursuivre sa carrière à 36 ans révolus, Dimitri Payet s’apprête à faire ses adieux à la Ligue 1. Annoncé dans les plans du Stade Rennais et du FC Nantes, l’ancien capitaine de l’OM a pris la résolution de quitter le championnat français pour préserver sa fidélité au club phocéen. Et alors qu’il disposait d’opportunités en Arabie saoudite, Argentine, Turquie et au Brésil, l’ancien milieu offensif de l’AS Saint-Étienne a choisi le pays de Neymar et le Vasco de Gama.

En effet, selon les informations divulguées samedi soir par le journaliste italien Fabrizio Romano, « Dimitri Payet à Vasco de Gama, c'est parti ! La star française vient de signer un contrat valable jusqu'en juin 2025. L'ancien joueur de l'OM a rejeté les propositions de la France, car il voulait respecter Marseille. Il est prêt pour un nouveau chapitre au Brésil. »

L’officialisation devrait donc intervenir rapidement. Sans club depuis la fin de son histoire avec l'Olympique de Marseille il y a quelques semaines, l’ancien international français s'est donc engagé en faveur du mythique club basé à Rio de Janeiro. Alors qu’il a assuré qu’il veut « continuer à jouer au foot (…) de retrouver du plaisir sur le terrain, tout simplement », Payet s'offre le premier défi de sa carrière hors d'Europe, sous les couleurs de Vasco de Gama.