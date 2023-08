Très actif sur le marché des transferts cet été, l'OM ne semble pas vouloir s'arrêter, et Pablo Longoria a déjà des pistes pour les prochains recrutements.

Mercato OM : Pablo Longoria veut un latéral polyvalent

L'Olympique de Marseille a déjà flambé sur ce marché des transferts. Au total, les Olympiens ont déjà fait venir 5 joueurs, sans compter les options d'achats de plusieurs joueurs en prêt qui ont été levés. Un peu plus de 31 millions d'euros a été investi par Pablo Longoria durant ce mercato, et l'OM ne devrait pourtant pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, plusieurs autres dossiers sont actuellement sur la table.

Déjà, d'après le quotidien L'Équipe, Pablo Longoria souhaite faire venir un latéral polyvalent pour apporter d'autres solutions à Marcelino en défense. La saison dernière, Jonathan Clauss a parfois eu du mal à enchaîner les matchs, et Renan Lodi, l'une des recrues de l'été, connaît quelques blessures en ce début de saison. Un recrutement à ce poste clé est donc sur la table, pour permettre à l'OM d'étoffé son effectif, d'autant plus si les Olympiens disputent une compétition européenne cette saison.

D'autres recrues, en plus d'un latéral ?

Le média sportif indique également qu'en plus d'un latéral polyvalent, d'autres arrivées ne sont pas à exclure. Déjà, le dossier menant à Wilson Isidor serait proche d'être bouclé par Pablo Longoria, qui veut se renforcer en attaque. Un ailier pur pourrait aussi être recruté, car Marseille n'a que 3 joueurs pour 2 postes, ce qui pourrait vite être problématique en cas de blessure d'un joueur au cours de l'exercice 2023-2024.

Le mercato de l'OM est donc loin d'être terminé, et l'on sent que Pablo Longoria veut faire mieux que la saison dernière, puisque l'objectif des Phocéens est de terminer à la deuxième place du classement, et pourquoi pas aller embêter le PSG dans la lutte pour le titre en fin de saison.