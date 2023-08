Libre depuis la fin de son contrat avec l'OM, Alexis Sanchez cherche toujours un club, et a déjà entamé des discussions avec plusieurs écuries.

Mercato OM : Boudé par Marseille, Alexis Sanchez discute avec Santos

Auteur d'une très belle saison avec l'OM l'an passé, Alexis Sanchez est désormais libre de s'engager où il le souhaite. Cependant, si des discussions avaient été évoquées entre le joueur et l'Olympique de Marseille en début de mercato, ces dernières semblent avoir capoté, et les Olympiens se sont renforcer offensivement, sans tenir compte d'un potentiel retour du Chilien dans le sud de la France lors de ce mercato.

Ainsi, l'avenir d'Alexis Sanchez ne semble pas s'écrire du côté de l'OM, à moins d'un gros retournement de situation dans les dernières semaines du mercato estival. Une situation qui pousse l'attaquant à discuter avec d'autres clubs, lui qui serait notamment en contact avec le club brésilien de Santos. Néanmoins, les discussions semblent bloquer pour le moment, avec l'ancien club de Neymar, en raison des demandes de l'ancien joueur de l'Inter Milan.

Alexis Sanchez est très gourmand pour son salaire

Le média brésilien Lance! affirme que des discussions existent bel et bien entre Alexis Sanchez et Santos, mais que ces dernières semblent stagner ces dernières heures. Et pour cause, le Chilien demande un salaire astronomique de 370 000€ par mois, ce que ne peut pas lui offrir l'écurie brésilienne. Cela pourrait être une façon de notifier son refus au club, puisque l'ancien attaquant de l'OM aurait d'autres priorités.

Pour l'heure, un retour à l'OM semble cependant assez improbable pour Alexis Sanchez. Entre l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang et le retour en forme de Vitinha, les Olympiens semblent armés pour affronter cette nouvelle saison. Cependant, avec le départ de Ruslan Malinovskyi; le club pourrait se pencher à nouveau sur un retour de l'international chilien (153 sélections, 51 buts) avant la fin du mercato estival.