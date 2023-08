Suite à son élimination en Ligue des Champions par le Panathinaïkos, l’OM est reversé en Ligue Europa et connaît l’identité de ses potentiels adversaires.

OM : Marcelo et ses hommes face à un gros morceau en Ligue Europa

Ayant terminé à la 3e place du championnat la saison dernière, derrière le PSG et le RC Lens, l’Olympique de Marseille devait passer les tours préliminaires avant d’accéder aux phases de poules de la Ligue des Champions. Mais cette quête des Phocéens a brutalement été stoppée ce mardi soir. Battu par le Panathinaïkos, l’OM est finalement reversé en Ligue Europa. Même si la déception est encore palpable chez les coéquipiers de Valentin Rongier, il est temps de regarder vers l’avenir.

D’ailleurs, l’Olympique de Marseille est quasiment fixé sur l’identité de ses futurs adversaires dans cette compétition européenne. Même si le tirage au sort des phases de poule de la Ligue Europa aura lieu le 1er septembre prochain à Monaco, l’OM se retrouve actuellement dans le chapeau 2. Cette situation signifie que les Phocéens ont de grandes chances d'affronter des adversaires de taille issus du chapeau 1.

En effet, ce premier groupe de la Ligue Europa est composé de mastodontes tels que Liverpool, West Ham et l'AS Roma, qui pourraient éventuellement se dresser sur la route de l'OM. Un tel tirage mettrait les hommes de Marcelino face à une série de défis de taille, mais pourrait également offrir des affrontements épiques et des duels passionnants au Vélodrome.

Le format de la Ligue Europa implique que l'OM affronte un club issu du chapeau 1, un club issu du chapeau 3 et un club issu du chapeau 4 lors des phases de poule. Même si de nombreuses équipes doivent encore se qualifier ou être reversées dans la compétition, le chemin de l'OM est déjà en train de prendre forme.

Les adversaires potentiels de l'Olympique de Marseille

Quoi qu’il en soit, l'OM va devoir rapidement se remettre de ce coup de massue reçue en Ligue des Champions afin de se donner tous les moyens possibles d'aller le plus loin en Ligue Europa. Et la route est encore longue avant d'y parvenir. Le club entraîné par Marcelino devra puiser dans sa détermination et son esprit d'équipe pour faire face aux obstacles qui se dressent sur son chemin et tenter de laisser sa marque dans cette compétition européenne.

Chapeau 1 : West Ham (ANG), Liverpool (ANG), AS Rome (ITA), Villarreal (ESP), Bayer Leverkusen (ALL), Atalanta (ITA), Sporting (POR)

Chapeau 2 : Betis (ESP), Stade Rennais (FRA), Olympique de Marseille (FRA)

Chapeau 3 : Brighton (ANG), Fribourg (ALL)

Chapeau 4 : TSC Bakca Topola (SER), Toulouse FC (FRA), Servette (SUI)