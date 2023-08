Annoncé sur le départ depuis déjà plusieurs semaines à l'OM, Ruslan Malinovskyi aurait accepté une première offre de la part d'un club italien.

Mercato OM : Ruslan Malinovskyi dit "oui" au Genoa

Avec l'élimination de la Ligue des Champions, l'OM doit désormais vendre pour entrer dans ses frais cette saison. Les dirigeants du club phocéens aimeraient récupérer encore 40 millions d'euros avant la clôture du marché des transferts, et plusieurs joueurs sont sur la liste des départs probables. Indésirable au sein de l'attaque de l'OM, Ruslan Malinovskyi fait partie des Marseillais qui pourraient quitter le sud de la France dans les prochains jours, pour apporter des liquidités.

Désireux de retourner en Italie, Ruslan Malinovskyi a repoussé les avances du Besiktas, et doit désormais faire un choix parmi ces courtisans. Si l'on en croit les dernières informations, le joueur serait suivi par le Genoa, Monza et Bologne. En ce qui concerne l'Ukrainien, sa décision a déjà été prise selon Foot Mercato, puisque ce dernier va rejoindre le Genoa dans les prochains jours, puisque les négociations auraient abouti avec la formation ligurienne.

Il ne manquait plus que l'accord du joueur pour ce transfert

Comme nous vous l'expliquions ce jeudi, l'OM avait déjà accepté l'offre du Genoa, et attendait que l'Ukrainien prenne une décision pour son avenir. Après avoir longuement réfléchi, Ruslan Malinovskyi a finalement décidé d'accepter l'offre du club italien, avec qui il pourrait s'engager dès ce samedi. Alors que Mattéo Guendouzi est en instance de départ, Pablo Longoria pourrait déjà récupérer un quart de la somme souhaitée par le club durant ces dernières semaines de mercato.

Alors que son départ pour le Genoa est bouclé, Ruslan Malinovskyi a été obligé de faire un gros effort, puisque l'Ukrainien souhaitait, de son côté, attendre de voir si d'autres offres concrètes allaient arriver sur la table de l'OM dans les prochains jours. De son côté, le club phocéen voulait sans doute boucler ce départ au plus vite, eux qui se sont déjà séparé de Cengiz Under, et qui continuent donc de dégraisser l'effectif.