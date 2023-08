Malgré l’élimination en Ligue des Champions, les supporters de l'OM ont chaleureusement accueilli leur équipe avant le match face à Metz ce vendredi.

OM : Un accueil chaleureux pour Marcelino et ses hommes à Metz

Moins de 72 heures après son élimination face au Panathinaïkos en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille se prépare pour un autre défi. Ce vendredi soir, l’OM se rend au stade Saint-Symphorien pour affronter le FC Metz dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue 1. Ce match, prévu à 21h, offre une opportunité aux Phocéens de rapidement tourner la page de leur mésaventure européenne.

Toutefois, malgré l'élimination en Ligue des Champions, le moral des supporters reste fort. La preuve, à leur arrivée à l’aéroport de Metz, Marcelino et ses hommes ont été accueillis par une foule de supporters. L'ambiance chaleureuse et conviviale des fans a été marquée par des chants en l'honneur de l’OM et des joueurs. Certains membres de l'équipe, comme Jonathan Clauss, Mattéo Guendouzi et Leonardo Balerdi, ont pris le temps de signer des autographes et de prendre des photos avec les fans. Cependant, des mesures strictes ont été prises par les autorités locales en vue de la rencontre.

Les supporters de l’OM interdits de stade et du centre-ville

Un arrêté a été adopté pour interdire les accessoires aux couleurs de l’Olympique Marseille autour du stade et dans le centre-ville de Metz, de 8 heures à minuit. Cette mesure vise à prévenir tout incident potentiel, suite aux débordements survenus lors de la rencontre face à Ajaccio la saison dernière. Les supporters marseillais, en raison de ces incidents, ne sont pas autorisés à se déplacer pour assister au match face à Metz.

Bien que certains d'entre eux puissent se mêler aux fans messins dans les tribunes, il leur est formellement interdit de montrer des signes distinctifs d'appartenance à Marseille, tels que des maillots ou des écharpes. Cette mesure, prise par le Préfet Laurent Touvet, vise à assurer un environnement sûr et sans tensions lors de ce match important. Malgré ces restrictions, les supporters de l'OM continuent de montrer leur dévouement et leur passion pour l'équipe entraînée par Marcelino. Ils attendent une réaction positive de Valentin Rongier et ses partenaires face à Metz.