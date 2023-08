Alors qu'il vient de quitter le PSG pour rejoindre Al-Hilal, Neymar a expliqué les raisons de son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite durant ce mercato.

Mercato PSG : L'Arabie Saoudite, un nouveau challenge pour Neymar

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar vient tout juste de quitter le club de la capitale pour rejoindre l'Arabie Saoudite, une destination qui, décidément, est à la mode ces dernières semaines. Vendu pour près de 90 millions d'euros par le Paris Saint-Germain, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne (124 sélections, 77 buts) va tenter d'écrire une nouvelle page de son histoire, loin de l'Europe.

Peu après son transfert à Al-Hilal, Neymar s'est exprimé sur les raisons de son choix de quitter l'Europe. "Je veux écrire une nouvelle histoire et la Saudi Professionnel League a une énergie et une qualité de joueurs incroyables, se justifie le Brésilien. Elle connaît un grand développement donc je crois que c’est le lieu idéal." L'ancien du FC Barcelone pourrait ne pas être le seul Parisien à rejoindre le club saoudien, puisque les noms de Marco Verratti et de Keylor Navas sont également évoqués.

Al-Hilal a proposé un salaire démentiel pour attirer Neymar

En plus des raisons sportives évoquées par Neymar, il y a également des questions financières qui sont probablement rentrées en compte au moment du choix de l'attaquant. Pour attirer le Brésilien, Al-Hilal a proposé un salaire compris entre 100 et 120 millions d'euros par an, de quoi faire réfléchir le joueur. De plus, comme l'explique Foot Mercato, d'autres primes s'ajoutent à son salaire. Ainsi, il touchera 80 000 euros à chaque victoire du club et gagnera environ 500 000 euros pour chaque publication qui promeut l'Arabie Saoudite sur ses réseaux sociaux.

Enfin, à tout cela s'ajoute des avantages en nature, comme cela a été le cas pour Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Par exemple, Neymar a le droit de vivre avec sa compagne, bien qu'ils ne soient pas mariés, ce qui est normalement interdit en Arabie Saoudite. Le Brésilien dispose également d'un jet privé, mais également une grande maison, avec tout le personnel pour s'en occuper. Un train de vie qui devrait plaire à l'ancien joueur de Santos.