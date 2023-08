Alors que le recrutement d'Elye Wahi a été officialisé dimanche soir à Bollaert, le RC Lens s'attaque désormais à un international suisse.

Mercato RC Lens : Le RCL fonce sur Ulisses Garcia

En cette fin de mercato estival, le RC Lens cherche à combler les derniers manques pour compléter de manière définitive l'effectif de Franck Haise. En ce sens, un piston gauche est toujours recherché par le board lensois pour offrir une doublure solide à Deiver Machado, et une piste est actuellement explorée du côté de la Suisse.

Selon les informations dévoilées par Foot Mercato, les dirigeants nordistes ont coché le nom d'Ulisses Garcia, qui évolue aux Young Boys de Berne et qui a été sélectionné à quatre reprises avec la Nati. Auteur de 27 apparitions la saison dernière en championnat, Ulisses Garcia a inscrit un but et délivré 7 passes décisives. À un an de la fin de son contrat, le défenseur de 27 ans est évalué à un peu moins de 3 millions d'euros.

Elye Wahi présenté à Bollaert dimanche soir

Le RC Lens avait donné rendez-vous à ses supporters à un horaire bien précis dimanche soir. À 20h09, dans un stade Bollaert déjà plein à craquer, Elye Wahi a été présenté à son nouveau public sur la terrasse de l'enceinte lensoise, sous les acclamations du public. L'ancien attaquant de Montpellier en a profité pour signer son nouveau contrat, et brandir fièrement son nouveau maillot, héritant du numéro 9, bien décidé à faire oublier Loïs Openda.

Le transfert de l'international Espoirs français est estimé à 35 millions d'euros, et ce dernier a signé un contrat de 5 ans avec le RC Lens. Il devrait honorer sa toute première apparition le week-end prochain, à l'occasion du déplacement au Parc des Princes.