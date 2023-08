Malgré l’arrivée de six nouvelles recrues, le président de l'OM, Pablo Longoria, ne compte pas s’arrêter là. Deux signatures supplémentaires se précisent.

Mercato OM : Pablo Longoria s’active pour deux nouvelles recrues

Sous l’impulsion de son président Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille s’est montré très actif en début de mercato estival en bouclant l’arrivée de six nouvelles recrues. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye ont été recrutés pour renforcer l’effectif phocéen cette saison. Ce recrutement ambitieux n’a cependant pas suffi aux Phocéens pour passer les barrages de la Ligue des Champions.

Désormais reversé en Ligue Europa après sa défaite face au Panathinaïkos, l’OM poursuit toujours sa quête de nouveaux renforts. Le président Pablo Longoria, en collaboration avec son entraîneur Marcelino, continue de travailler sur le recrutement. Et selon les dernières informations dévoilées par La Provence, la direction marseillaise prévoit de recruter au moins deux nouveaux joueurs afin de terminer son mercato en beauté. Deux postes spécifiques sont visées.

Un latéral droit et un attaquant sont attendus à Marseille

En premier lieu, les responsables de l'OM sont à la recherche d'un nouveau droit latéral polyvalent, capable d'évoluer sur les deux côtés du terrain en vue de soutenir Jonathan Clauss et Renan Lodi. Jusqu'à présent, aucune piste concrète n'a émergé pour ce poste. Pablo Longoria et son directeur sportif, Javier Ribalta, se montrent discrets sur ce dossier et pourraient boucler l’arrivée d’une recrue surprise dans les jours à venir.

En parallèle de ce dossier, les dirigeants de l’OM souhaitent aussi attirer un attaquant polyvalent susceptible d'animer le fameux poste de milieu offensif et ailier gauche. Actuellement, ce poste est partagé entre Azzedine Ounahi, Amine Harit et Emran Soglo, mais pourrait connaître des modifications dans les semaines à venir. La fin du mercato estival promet ainsi d’être très agitée du côté de Marseille avec la perspective de nouvelles signatures.