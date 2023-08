En manque de temps de jeu au Stade Rennais, Matthis Abline pourrait tenter d'en trouver ailleurs, et plusieurs clubs de Ligue 1 son déjà sur les rangs.

Mercato Stade Rennais : Matthis Abline se dirige vers un nouveau prêt

Prêté à l'AJ Auxerre la saison dernière, Matthis Abline avait pu engranger de l'expérience dans l'Yonne, puisque l'AJA était alors en Ligue 1. De retour au Stade Rennais après la fin de son prêt, le joueur pourrait déjà quitter le club breton à nouveau pour parvenir à avoir un temps de jeu plus conséquent cette saison, ce qui est essentiel au bon développement de l'attaquant de 20 ans, qui peine à enchaîner les minutes dans son club actuel.

Matthis Abline, qui possède tout de même une belle cote en France, ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un nouveau challenge, davantage à sa taille, pour la saison à venir. Un prêt du jeune joueur semble être l'option privilégiée, aussi bien par le club que par leur joueur, barré par la concurrence au SRFC, avec la présence de joueurs comme Arnaud Kalimuendo ou Amine Gouiri. Plusieurs clubs seraient déjà intéressés par le jeune attaquant rennais.

Trois clubs de Ligue 1 veulent Matthis Abline

Si l'on en croit Mohamed Toubache-Ter, les courtisans ne manquent pas pour Matthis Abline, qui ne devrait donc pas avoir trop de mal à rebondir pour la saison à venir. L'insider révèle en effet que le joueur a tapé dans l'œil du FC Nantes, du Stade Brestois et du Havre, où il a déjà réalisé un prêt lors de la saison 2021-2022.

Pour le moment, on ignore encore si un favori se dégage dans la course à Matthis Abline, mais les chances de le voir quitter le Stade Rennais, où Bruno Genesio ne compte pas sur lui, sont de plus en plus fortes. Reste juste à savoir où le jeune buteur du SRFC évoluera cette saison.