La probable vente de l’OM à l’Arabie saoudite connaît un nouveau rebondissement. Les Saoudiens ont même une idée précise sur la valeur marchande du club.

Vente OM : L’Arabie saoudite insiste pour le rachat du club

L'Arabie saoudite se positionne de plus en plus comme un acteur majeur dans le monde du football mondial. Après avoir fait parler d’elle en attirant de grandes stars du football européen, comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar ou encore Sadio Mané, la monarchie saoudienne ambitionne aussi de racheter un nouveau club dans l’un des plus grands championnats d’Europe.

Satisfait de ses investissements significatifs en Premier League avec l’acquisition de Manchester City et Newcastle United, le royaume saoudien se tourne vers la France et plus particulièrement vers l'Olympique de Marseille. Ces dernières années, l'Arabie saoudite a montré un vif intérêt pour l'OM, avec des discussions sérieuses entre les différentes parties.

Il y a trois ans en arrière, les dirigeants saoudiens ont engagé dans des négociations avec les responsables marseillais, en vue de concrétiser la vente OM. À l'époque, une offre colossale de 200 millions d'euros avait même été transmise par l’Arabie saoudite pour convaincre Frank McCourt de céder son club. Cependant, ces négociations avaient échoué en raison de l'opposition du milliardaire américain à vendre son bien.

Franck McCourt enfin prêt à céder une partie de l’Olympique de Marseille

Malgré l'intérêt de l'Arabie saoudite, Frank McCourt est jusqu’ici l’actuel propriétaire de l’Olympique de Marseille et dénonce régulièrement des « campagnes répétées de désinformations » visant à déstabiliser le club entraîné par Marcelino. Pourtant, de l’eau a coulé sous les ponts et Frank McCourt semble désormais plus ouvert à la vente OM. Selon les informations révélées par le média Sport FM, l’homme d’affaires de 70 ans serait prêt à vendre une partie du club, tout en conservant entre 20 et 30 % de ses parts.

Cette nouvelle perspective crée un dilemme majeur en interne. Les investisseurs saoudiens désirent un contrôle total sur la gestion du club phocéen, tandis que Frank McCourt souhaite garder une certaine influence au sein de la direction de l’Olympique de Marseille. Dotés de ressources financières quasiment illimitées, les Saoudiens souhaitent racheter intégralement l'OM et ne désespèrent pas pour l’aboutissement de cette éventuelle transaction. D’ailleurs, le royaume saoudien sait à priori combien il faudra débourser pour finaliser ce deal de grandes envergures.

L’Olympique de Marseille est valorisé à 379 millions d’euros

Si l’OM enchaine des déceptions sportives en ce début de saison, la donne est bien différente sur le plan financier. Le cabinet KPMG, spécialisé notamment en expertise comptable, révèle en effet que l’Olympique de Marseille a intégré le top 32 des clubs de football les plus chers du monde avec une valeur marchande atteignant les 379 millions d’euros. Cette évaluation tient compte de divers facteurs, dont la valeur des joueurs sur le marché, les revenus télévisuels, les accords commerciaux, les infrastructures du club et la renommée internationale du club phocéen.

Néanmoins, la question qui se pose est de savoir si Frank McCourt sera disposé à céder l'OM à ce prix. Pour le moment, une seule chose est certaine. Si les investisseurs saoudiens veulent concrétiser cette acquisition, ils devront se présenter une offre mirobolante. L'Arabie saoudite semble bien consciente de l'ampleur de la tâche, et elle sait que le projet de la vente OM nécessitera des moyens financiers considérables.

Si ces éléments convergent vers une future vente de l'Olympique de Marseille à l’Arabie saoudite, les détails et les modalités de cette transaction restent encore à clarifier. Il faudra donc faire preuve de prudence et de retenue sur ce dossier complexe. Pour l’instance, le club présidé par Pablo Longoria poursuit son recrutement et espère attirer au moins deux recrues supplémentaires en cette fin de mercato estival.