Priorité de Luis Enrique pour compléter le secteur offensif du PSG, Randal Kolo Muani prépare son départ de l’Eintracht Francfort pour le club de la capitale.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani autorisé à se rendre à Paris pour négocier

Après plusieurs mois de résistance, l’Eintracht Francfort semble désormais prêt à se faire une raison et à laisser partir Randal Kolo Muani. Annoncé dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid, Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich, l’attaquant de 24 ans aurait pris la résolution de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Face à la détermination du joueur, les dirigeants du club allemand se seraient fait une raison.

Selon les informations du média allemand Frankfurter Rundschau, Randal Kolo Muani se serait rendu à Paris jeudi dernier pour négocier directement avec Nasser Al-Khelaïfi, avec l'aval de la direction de l’Eintracht Francfort. Une rencontre qui aurait permis aux deux parties de trouver un terrain d’entente sur la base d'un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Il ne reste que l’accord entre les deux clubs pour finaliser l’opération.

Rencontre au sommet pour l’avenir de Randal Kolo Muani

Selon les renseignements fournis ce mercredi par le quotidien L’Équipe, le Paris Saint-Germain et l’Eintracht Francfort ont rendez-vous ce jour. Le champion de France en titre va en profiter pour présenter sa seconde offre aux Allemands pour le transfert du natif de Bondy. Pour s’attacher les services du vice-champion du monde, le PSG devrait proposer un chèque de 70 millions d’euros plus des bonus. Alors que Francfort attend 100 millions d’euros pour Randal Kolo Muani, la presse française pense que le deal pourrait se boucler entre 80 et 90 millions d'euros, bonus compris.