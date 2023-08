Un jeune milieu du RC Lens devrait rester au club cet été. Il veut prouver à Franck Haise qu'il mérite sa place dans le groupe professionnel.

Mercato RC Lens : Ayanda Sishuba veut se battre pour sa place

La préparation estivale l'a fait rêver plus grand, mais il ne brûlera aucune étape. Après son expérience au sein du groupe professionnel cet été pour disputer les matchs amicaux de pré-saison, le jeune Ayanda Sishuba affiche ses ambitions. Courtisé à l'étranger, notamment par le FC Bruges, le Belge ne compte pas s'en aller de sitôt. À seulement 18 ans, il aimerait continuer l'aventure en terre arthésienne, au moins pour cette saison.

D'après Foot Mercato, le joueur est conscient de ses qualités et de ce qu'il peut apporter au RCL. Capable de jouer des deux pieds, le milieu offensif pourrait être une belle carte à jouer quelques fois dans la saison pour Franck Haise, en raison de l'enchaînement des matchs. Car Lens joue la Ligue des Champions cette saison, et le turn-over sera important. C'est donc une saison cruciale pour le jeune Ayanda Sishuba, qui a signé son premier contrat professionnel l'année dernière, après une superbe saison chez les jeunes (9 buts et 4 passes décisives en 18 matchs).

Elye Wahi pour relancer la machine lensoise

Après deux matchs cette saison, le RC Lens n'a réussi à glaner qu'un seul petit point (1-1 contre le Stade Rennais). Un mauvais début de saison pour les Lensois, notamment piégés par un manque d'efficacité. Mais l'arrivée d'Elye Wahi pourrait faire un bien fou à l'effectif. L'ancien buteur du Montpellier HSC a les qualités pour être le parfait remplaçant de Loïs Openda. Officialisé devant un stade Bollaert plein à craquer dimanche dernier, il devrait disputer ses premières minutes sous les couleurs des Sang et Or face au PSG samedi soir.