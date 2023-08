L'aventure d'Ado Onaiwu en terre toulousaine est arrivée à son terme. L'attaquant japonais et Toulouse ont résilié son contrat d'un accord commun.

Mercato Toulouse FC : Ado Onaiwu quitte le TFC après deux saisons

C'est un joueur qui aura bien rempli son rôle de soldat sous les couleurs du téfécé. L'attaquant japonais Ado Onaiwu a résilié son contrat, d'un commun accord avec son club. Une information du média toulousain LesViolets. Arrivé à l'été 2021 depuis Yokohama, il a été un bon titulaire en Ligue 2, puis un remplaçant exemplaire dans l'élite du football français. Toujours professionnel, les supporters des Violets garderont sûrement un bon souvenir de lui et de sa mentalité exemplaire.

En 72 apparitions avec le maillot de Toulouse sur les épaules, 38 en Ligue 2 et 34 en Ligue 1, Ado Onaiwu aura inscrits 12 buts et délivré 3 passes décisives. Sans surprise, il a réalisé sa meilleure saison en deuxième division, avec 10 réalisations et une offrande.

Un gardien prêté en Norvège

Depuis l'éclosion de Guillaume Restes en milieu de préparation, le gardien Kjetil Haug n'y est plus. Également devancé par Alex Dominguez dans la nouvelle hiérarchie établie par le coach, le gardien norvégien a décidé de retourner au pays pour retrouver son football. Il a en effet été prêté au Sarpsborg 08 FF jusqu'en décembre 2023, fin de la saison là-bas. Il devrait y avoir tout le temps de jeu nécessaire pour retrouver son niveau, et revenir plein d'ambitions au TFC. D'ici là, la donne aura peut-être changé dans l'effectif. Le tout jeune Guillaume Restes, 18 ans, sera sûrement victime d'un coup de moins bien au cours de la saison, tandis qu'Alex Dominguez n'a pas encore disputé une minute officielle avec Toulouse. Alors, affaire à suivre...

À noter que le pitchoun et ancien gardien de but de Toulouse Alban Lafont s'est gravement blessé lors de la réception des Violets à Nantes. Victime d'une fracture d'une côte et d'une contusion pulmonaire ayant engendré un pneumothorax, il sera écarté des terrains jusqu'en novembre au moins.