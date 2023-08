Sorti sur civière après un violent contact avec Zakaria Aboukhlal, dimanche, la durée d'absence d'Alban Lafont, gardien du FC Nantes, est connue.

FC Nantes : Alban Lafont absent 2 mois

Évacué sur civière après un contact avec Zakaria Aboukhlal à la 67e minute, dimanche, lors de la défaite du FC Nantes face à Toulouse (1-2), Alban Lafont avait été transporté à l'hôpital, avant de donner de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Un message qui était loin d'être rassurant. « Bonsoir à tous, vous l'avez probablement vu, le choc d'aujourd'hui était assez violent et je pense que c'est sérieux malheureusement... en attendant un diagnostic et d'en savoir plus pour la suite je voulais déjà vous dire merci pour vos messages, et on se dit à bientôt », a expliqué le portier nantais.

L'incident est survenu après une passe en profondeur de Moussa Diarra pour Zakaria Aboukhlal. Le joueur marocain, en se jetant pour inscrire le but, est venu heurter Alban Lafont et le poteau. Resté longtemps au sol, le gardien nantais avait une poche de glace sur les côtes au moment d'être évacué du terrain. Le portier et le FC Nantes sont désormais fixés sur la durée de son indisponibilité. Le joueur souffrirait d'une fracture à une côte et d'une contusion pulmonaire ayant engendré un pneumothorax. Son absence est estimée autour de huit semaines.

Week-end noir pour le FCN

Le week-end n'a pas été tout rose du côté de la Beaujoire. En plus de la sortie sur blessure de son gardien numéro 1, le FC Nantes s'est incliné sur sa pelouse contre le Toulouse FC. La malédiction contre le TFC se poursuit donc, après sa lourde défaite en finale de la Coupe de France le 29 avril dernier (1-5). Malgré une bonne entame de match, le FC Nantes a finalement cédé face une équipe toulousaine qui s'est totalement réveillée.

Avant la rencontre, une bagarre a éclaté entre supporters nantais et toulousains, malgré un arrêté préfectorale interdisant aux supporters du Toulouse FC de circuler en centre-ville et aux abords du stade. Plusieurs fans du TFC ont été blessés et hospitalisés au CHU de Nantes, d'après les informations de Ouest-France.