Désireux de rejoindre l’équipe de Luis Enrique cet été, Bradley Barcola pourrait faire l’objet d’un accord entre l’OL et le PSG dans les prochains jours.

Mercato PSG : Bradley Barcola a annoncé sa décision à l’OL

Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens après six mois de performances XXL avec l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola aurait signifié à ses dirigeants qu’il veut rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain avant la fin du mercato estival. « Bradley Barcola s’est entretenu avec son entraîneur Laurent Blanc et sa direction ce vendredi pour demander un départ. L’ailier polyvalent a manifesté son envie d’aller à Paris même si aujourd’hui il n’a aucun accord avec le club de la capitale », explique le média sportif.

Toujours selon la même source, « pour le moment, le PSG et Lyon n’arrivent pas à s’entendre et à trouver un accord. Les discussions entre les deux directions sont en cours. Si un accord est trouvé, ce qui n’est pas le cas pour le moment, la suite pourrait aller très vite entre le joueur de 20 ans et le PSG. » Ce samedi soir, deux sources assurent qu’un accord serait désormais possible entre les deux clubs pour le jeune ailier français.

Accord en vue entre le PSG et l’OL pour le transfert de Barcola

En effet, selon les informations obtenues par le portail 90min, les lignes bougeraient sensiblement et un accord pourrait prochainement intervenir entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Bradley Barcola. Les dirigeants des deux clubs négocieraient assez régulièrement et les choses iraient dans le sens d’un transfert de l’international espoir français.

Une tendance confirmée par le média Sports Zone, qui ajoute que Nasser Al-Khelaïfi devrait s’apprêter à signer un gros chèque pour convaincre le propriétaire de l’OL, John Textor, de délivrer un bon de sortie à son prometteur milieu offensif d’ici le 1er septembre et la clôture du marché des transferts de l’été.

« Proposé par le Paris Saint-Germain dans le deal pour Bradley Barcola, Ismaël Gharbi n’intéresse pas l’OL. Abdou Diallo intéressait également, mais il est parti. Ekitike préfère contracter ailleurs. Paris va devoir sortir un gros chèque pour convaincre Textor », explique le portail sportif. Affaire à suivre donc…