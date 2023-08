Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux propriétaires de l’ASSE, ont encore été sévèrement critiqués, au sujet de la vente du club.

ASSE : Bernard Lions prévient Caïazzo et Romeyer

Invité à se prononcer sur le début de saison poussif de l’ASSE en Ligue 2, Bernard Lions a pointé du doigt Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Il a en effet remis le dossier de la vente de l’AS Saint-Etienne sur la table. Selon lui, le club ligérien ne pourrait pas retrouver l’élite, encore moins son passé glorieux, si les deux présidents restent aux commandes. S’appuyant sur les résultats du début de saison de l’ASSE (2 défaites, un nul et une victoire), le journaliste de L'Équipe pense que les dirigeants stéphanois ne pourront pas relever l’ASSE de sa chute.

« Les optimistes diront que Saint-Étienne n'est plus relégable, bonne nouvelle, sur une saison à quatre descentes. Mais ils sont complètement largués par rapport à la montée et ils sont largués dans leur projet », a-t-il fait remarquer sur le plateau de L'Équipe du soir. Avant de poursuivre : « Ce que je trouve assez surréaliste, c'est qu'en début de saison, on les a mis tout en haut en disant : "ça y est, c'est in the pocket, ils vont remonter", sous prétexte qu'ils avaient fait une bonne deuxième partie de saison. »

Bernard Lions tacle le projet des deux présidents de l'ASSE

De l'avis du reporter de L'Équipe, qui suit de près l’ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer présentent un projet ou des ambitions illusoires aux supporters de Geoffroy-Guichard. « C’est comme lorsque vous êtes dans un restaurant, un restaurant historique, ancien, réputé et que vous avez des propriétaires qui arrivent à faire le tour de force de le couler. Les mêmes propriétaires, les mêmes dirigeants vous disent : "ne vous inquiétez pas, ce n'est pas bien grave, on va juste changer le cuisinier, les serveurs et on va le remonter". Non, ça ne marche pas comme ça », a martelé Bernard Lions.

Selon le confrère, Roland Romeyer et son binôme se trompent dans leur gestion sportive actuelle. « Je parle des propriétaires. Tu as l'impression que tu peux mettre n'importe quel entraîneur, n'importe quel joueur, ça ne redémarrera pas. Je pense qu'ils vont faire une saison où ils vont titiller les places de barragistes. Tu ne sens pas une dynamique quand tu vas à Geoffroy-Guichard, à Saint-Étienne qui pousse le club vers la remontée », a-t-il critiqué, dans son commentaire sur le sujet "Saint-Étienne à l'arrêt".

Une vente pour sauver l'AS Saint-Etienne ?

Les deux associés ont mis officiellement l’ASSE en vente en 2018. Mais depuis l’échec de la vente du club au groupe américain Peak6, il y a eu plusieurs autres tentatives avortées, jusqu’à la relégation de l’équipe en Ligue 2, en mai 2022. Après la descente en deuxième division, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont reçu des offres, mais elles ne correspondent pas à leurs exigences.

De ce fait, ils ont mis le dossier de la vente de l’ASSE en attente. Bernard Lions semble pourtant convaincu que Sainté ne pourra pas rebondir si les deux dirigeants restent à la tête du club. Une vente serait-elle la solution pour redonner des couleurs aux Verts ?