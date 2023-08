Auteur de prestations prometteuses avec l’OM, une jeune attaquant se voit récompensé par sa première convocation en équipe nationale.

OM : François-Régis Mughe, de belles prestations à Marseille

Arrivé à l'Olympique de Marseille en juillet 2022, François Régis Mughe réalise un parcours intéressant au sein de l'équipe phocéenne. Très actif au sein de la réserve de l'OM, l’attaquant camerounais de 19 ans a rapidement gravi les échelons pour intégrer l'équipe première sous la direction d'Igor Tudor.

Le 3 juin 2023, François Régis Mughe a ainsi fait ses premiers pas en Ligue 1 lors du match contre Ajaccio. Depuis, le jeune ailier droit ne cesse de montrer son potentiel et de saisir chaque opportunité qui lui est offerte par le nouvel entraîneur Marcelino. Même s’il est loin d’être un titulaire en puissance à l’OM, le jeune joueur démontre sa détermination et son talent à chaque apparition sur le terrain. Cette progression n'a pas échappé aux yeux des observateurs du football.

François Régis Mughe connait sa première convocation en équipe nationale

En reconnaissance de ses performances prometteuses avec l'Olympique de Marseille, François Régis Mughe a été convoqué pour la première fois en équipe nationale. Le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a en effet fait appel à l’attaquant de l’OM pour rejoindre les Lions indomptables. François Régis Mughe se prépare ainsi à défendre les couleurs de son pays natal lors du prochain match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra le 12 septembre face au Burundi.

Ce match revêt une importance particulière, car le Cameroun et le Burundi sont à égalité de points (4) dans leur groupe. La performance des Lions Indomptables lors de cette rencontre sera cruciale pour déterminer leur avenir dans cette compétition africaine. La convocation de François Régis Mughe en équipe nationale est aussi perçue comme une étape significative dans sa jeune carrière et témoigne de sa montée en puissance au sein de l'OM. Il faudra suivre ce jeune attaquant marseillais, en espérant qu'il puisse continuer à briller sur la scène nationale et internationale.