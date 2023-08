À seulement 20 ans, Bradley Barcola anime ce mercato estival, et semble d'ailleurs être l'une des cibles prioritaire du PSG, qui ne lâche pas l'affaire.

Mercato PSG : John Textor met la pression au PSG pour Bradley Barcola

Tandis que le PSG veut renforcer son attaque en recrutant des jeunes talents français, les dirigeants parisiens ont rapidement vu en Bradley Barcola une opportunité de récupérer un attaquant à fort potentiel dès cet été. Auteur d'une belle saison à l'OL, l'année dernière, le Paris Saint-Germain semble avoir fait tout ce qui était possible, sans succès pour le moment, puisque l'international espoir évolue toujours sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais.

Un dossier sur lequel est revenu John Textor pour L'Équipe. En effet, l'homme d'affaires explique que le PSG peine à accéder à ses demandes pour lâcher Bradley Barcola pour le moment. "Je parle régulièrement avec Nasser sur plusieurs sujets. On a parlé d’un éventuel échange, en lui disant que je n’avais pas besoin d’argent, mais de joueurs spécifiques, et on n’a pas trouvé d’accord. Barcola suscite de l’intérêt, et on est dans les derniers jours du mercato."

Bradley Barcola pourrait rester à l'OL cette saison

Bien qu'il soit annoncé dans le viseur du PSG, Bradley Barcola pourrait finalement rester à l'OL cette saison, tandis que les Parisiens s'intéressent à d'autres profils, notamment celui de Johan Bakayoko, qui porte actuellement le maillot du PSV Eindhoven. De plus, John Textor explique également que l'attaquant des Gones n'aurait jamais formulé explicitement sa volonté de départ. "J’ai parlé avec Barcola, il n’a pas demandé à quitter le club", explique le président de l'Olympique Lyonnais.

Pour le moment, alors qu'il reste un peu moins de 48 heures sur le marché des transferts, il est encore compliqué de démêler le vrai du faux pour Bradley Barcola. Néanmoins, ce dossier pourrait ne pas être bouclé, d'autant que le PSG, qui se concentre sur Randal Kolo Muani, n'est pas le seul club intéressé par le Lyonnais, et que des clubs anglais auraient notamment déclaré leur intérêt pour le joueur de 20 ans.