mercato PSG : Retour dans un club allemand pour Julian Draxler

Dans l'actualité mercato PSG, le nom de Julian Draxler est en tête. Le milieu de terrain est prêt à quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours.

Mercato PSG : Julian Draxler connait sa destination

L'avenir de Julian Draxler ne va pas se jouer au Paris Saint-Germain cette saison. Le club de la capitale ne veut plus du milieu de terrain allemand à qui il reste encore une année de contrat. Si des clubs de football comme Manchester United ont été évoqués pour l'extirper du club parisien, l'ancien sociétaire de Schalke 04 et du VfL Wolfsburg n'y serait pas favorable.

En effet, le joueur du PSG veut jouer l'Uefa Ligue des champions la saison prochaine. Il veut donc rejoindre une équipe qualifiée pour la compétition européenne. L'Inter Milan, en Italie, coche cette condition et ses dirigeants sont fortement intéressés par les services du joueur du Paris Saint-Germain. Seulement, le milieu de terrain ne voudrait pas entendre parler de Serie A.

Selon Le Parisien, l'ancien protégé d'Antero Henrique voudrait retourner en Bundesliga qu'il connait bien pour y avoir passé le plus gros de sa carrière. Le Paris SG, désireux de faire quelques économies, devrait valider son transfert vers un club allemand. L'entraîneur Christophe Galtier ne compte pas vraiment sur les services du joueur.

Lors des premiers matches de l'équipe parisienne cette saison, Julian Draxler n'a pas été aligné par l'ex-coach de l'ASSE, Lille OSC et de l'OGC Nice. Draxler n'a pas joué lors des larges victoires du PSG 0-5 à Clermont et 5-2 face à Montpellier HSC.

Que pense Luis Campos des possibles sortants ?

Le conseiller sportif Luis Campos n'est visiblement pas opposé au départ de Julian Draxler. Comme dans le dossier Mauro Icardi, il souhaiterait encaisser un chèque pour permettre au club de la capitale de renflouer ses caisses. Avec les grosses dépenses engagées par le Paris Saint-Germain pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, l'heure est aujourd'hui à la réalisation de quelques économies pour équilibrer les comptes.

À ce propos, l'international sénégalais Idrissa Gueye pourrait lui aussi quitter le club. Il pourrait se retrouver en Premier League comme Mauro Icardi. L'ancien joueur du LOSC Lille et Aston Villa pourrait partir du PSG pour un retour à Everton FC avec qui il a trouvé un accord, selon les dernières informations. Là aussi, Nasser al Khelaïfi et Luis Campos ne seraient pas opposés à son départ.

L'ambiance au PSG dans cette fin de mercato

Si les possibles départs de joueurs animent l'actualité mercato du Paris SG, le problème Neymar - Kylian Mbappé ne donne pas plus de répit aux dirigeants parisiens. En effet, lors du match face à Montpellier HSC, Kylian Mbappé a manqué le premier pénalty du match. Bien qu'il ait été désigné numéro pour l'exercice par l'entraîneur Cristophe Galtier, Neymar a pris le ballon lors du second pénalty avant de le transformer.

Kylian Mbappé n'était pas très enthousiaste après ce geste de défiance de son coéquipier. Même s'il a inscrit un but après avoir provoqué un contre son camp de Montpellier, il boudait à la sortie de la pelouse. Sergio Ramos, un des patrons du vestiaire, a essayé de les réconcilier, mais rien n'y fait.

Luis Campos, qui a la responsabilité de la direction sportive de l'équipe parisienne, a dû faire une réunion entre Neymar, Mbappé et Galtier dimanche pour remettre les choses à plat. Les deux parties se sont parlé et cela devrait donner des résultats. Entre la gestion des dossiers de transfert et ces querelles entre stars, le club rival de l'OM était au cœur de l'attention.

Cette saison, le Président Nasser Al-Khelaïfi ne fait pas autant de folies que les années précédentes. Plusieurs joueurs : Vitinha, Nuno Mendes, Hugo Ekitiké, Renato Sanches et Nordi Mukiele ont signé au Paris Saint-Germain, mais pour seulement un total de 106,5 millions d'euros. Ce montant est largement loin des sommes investies par le club de la capitale chaque mercato estival. Avec Luis Campos aux commandes, le monde du foot se doutait qu'il n'y aurait pas d'arrivée de joueurs couteux.

En effet, le technicien portugais a une réputation de détecteur, de joueur prometteur à défendre. Il a donc engagé des joueurs avec un fort potentiel de progression. Julian Draxler devrait en tout cas partir pour laisser la place aux nouveaux arrivants à son poste.