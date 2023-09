Éliminé de la Ligue des Champions après la défaite en barrage, l'OM connaît enfin ses adversaires en Ligue Europa, et Pablo Longoria tremble déjà.

OM : L'Ajax en tête de série, Brighton en surprise

Ce vendredi, aux alentours de 13h, les amoureux de l'Olympique de Marseille étaient devant leur écran pour suivre les tirages de la Ligue Europa, afin d'avoir un aperçu du parcours qui attend les hommes de Marcelino dans cette compétition, où Pablo Longoria espère faire bonne figure. Mais les choses se compliquent déjà pour l'OM, avec une poule qui s'annonce complexe pour les Phocéens.

L'OM devra se défaire de l'Ajax Amsterdam, club néerlandais réputé, et abonné aux compétitions européennes. Les Ajacides se sont bien renforcés cet été et ont recruté pour plus de 100 millions d'euros de joueurs, ce qui promet des sueurs froides à Pablo Longoria. Mais en plus de cela, l'Olympique de Marseille a sans doute tiré l'équipe la plus difficile du troisième chapeau, puisque il affrontera Brighton. Les Seagles ont réalisé une grande saison l'an passé, et semblent repartis sur les mêmes bases, malgré la vente record de Moisés Caicedo à Chelsea contre 116 millions d'euros. Enfin, l'Olympique de Marseille retrouvera une équipe grecque, puisque l'AEK Athènes complète ce groupe de la mort.

Pablo Longoria : "C'est un groupe très relevé"

À la suite de ce tirage difficile, le président de l'OM, Pablo Longoria, s'est exprimé sur le niveau du groupe dans lequel évolueront les Phocéens. "On considère que c'est un groupe compliqué, [...] très relevé, avec un niveau compétitif très haut. Avec l'Ajax qui a une tradition européenne, avec Brighton qui est l'équipe révélation de Premier League et avec l'AEK Athènes qui est champion de Grèce."

Heureusement, Pablo Longoria avait préparé un bon mercato, avec des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi ou Joaquin Correa, qui pourront apporter leur expérience des grands soirs européens à l'Olympique de Marseille, pour espérer faire quelque chose de grand dans cette compétition.