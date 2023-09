À peine le mercato estival terminé, Nasser Al-Khelaïfi pourrait prochainement retourner à la table des négociations pour sceller l’avenir du crack du PSG.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi négocie avec Warren Zaïre-Emery pour une prolongation

Warren Zaïre-Emery est devenu à 16 ans et 343 jours le plus jeune joueur à débuter un match à élimination directe de Ligue des champions, en février dernier, face au Bayern Munich. Impressionnant depuis ses débuts chez les Pros la saison passée, le jeune milieu de terrain a séduit son nouvel entraîneur Luis Enrique, qui a fait de lui un titulaire dans l’équipe parisienne. Sous contrat jusqu'en 2025, la jeune pépite est sur les radars d'une bonne partie de l'Europe et attire plus que jamais les convoitises.

Plusieurs clubs de Bundesliga sont à l'affût, Manchester City est même passé à l'action cet été, mais Paris a clairement fermé la porte. D’après les informations du journal L’Équipe, Luis Campos et le président Nasser Al-Khelaïfi ont rencontré son agent Jorge Mendes pour jeter les bases d'une prolongation. Paris entend blinder son contrat et le Titi semble disposer lui aussi à s’inscrire dans la durée avec son club formateur.

Warren Zaïre-Emery rêve d’une longue carrière au Paris SG

Au-delà de son talent balle au pied, le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) correspond parfaitement à la politique voulue désormais par le Paris Saint-Germain. Jeune, Français, entièrement dévoué au club et dont la mentalité est tournée vers le collectif. Dans une interview accordée à Téléfoot, Warren Zaïre-Emery a annoncé qu'il voulait rester le plus longtemps possible sous les couleurs Rouge et Bleu.

« J’ai toujours joué pour le Paris Saint-Germain. C'est mon club de cœur, j'ai toujours vécu ici, c'est un rêve et j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible », a déclaré le joueur de 17 ans au micro de TF1. Lui aussi séduit par le profil du Titi, Thierry Henry, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France espoirs, l’a convoqué pour la première fois chez les Bleuets.