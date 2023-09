En pleine trêve internationale, la direction de l’OM vient de se séparer de l’un de ses jeunes attaquants au profit de la Suisse.

Mercato OM : Salim Ben Seghir rejoint Xamax en D2 suisse

Malgré la fermeture du marché des transferts en France au début du mois de septembre, l’Olympique de Marseille continue de procéder à des ajustements au sein de son effectif. Après avoir réalisé un mercato estival ambitieux, marqué par l’arrivée de neuf nouvelles recrues, le club phocéen cherche à rééquilibrer ses finances en se séparant de certains joueurs. Le dernier en date à quitter l'OM est Salim Ben Seghir.

Barré par une rude concurrence à Marseille, l’ailier gauche français a pris la décision de quitter l'OM. Le mercato estival ayant fermé ses portes en France, le joueur de 20 ans a choisi de rejoindre le club suisse de Neuchâtel Xamax. L'officialisation de son transfert a été annoncée par le club suisse de deuxième division via son site officiel. « Le club Rouge et Noir annonce l'arrivée en prêt en cette fin de mercato du jeune joueur offensif Salim Ben Seghir en provenance de l'Olympique de Marseille », peut-on lire dans le communiqué du club.

Une nouvelle opportunité de relance pour Salim Ben Seghir

Salim Ben Seghir est considéré comme l'une des belles promesses du football français. Il est également le grand frère d'Eliesse Ben Seghir, milieu offensif de l'AS Monaco. Le jeune ailier gauche cumule déjà neuf sélections avec les moins de 19 ans de l'équipe de France, ainsi que sept sélections avec les moins de 17 ans. Il avait déjà été prêt à Valenciennes lors de la deuxième moitié de la saison précédente avant de revenir à l'OM.

Ce nouveau prêt à Neuchâtel Xamax lui offre donc l’opportunité de relancer sa carrière et de poursuivre son développement loin du Vélodrome. Son prêt s'inscrit aussi dans la stratégie du président de l'OM, Pablo Longoria, visant à offrir aux jeunes talents des opportunités de progresser et de bénéficier de plus de temps de jeu sous d’autres cieux, en vue de revenir plus forts pour défendre les couleurs du club phocéen à l'avenir.