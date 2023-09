Recrue estivale du LOSC, Hakon Haraldsson est revenu sur son transfert du FC Copenhague à Lille, devant les médias de son pays natal. Et il a fait un gros clin d'œil à la Ligue 1.

Mercato LOSC : Hakon Haraldsson séduit par le projet de Lille

International islandais (12 sélections), Hakon Haraldsson (20 ans) a rejoint l'équipe nationale de son pays, à la faveur de la trêve internationale de deux semaines. Face à la presse islandaise, il est revenu sur son transfert au LOSC, dans l'équipe de Paulo Fonseca. Il faut rappeler que le jeune attaquant était convoité par plusieurs clubs en Europe, notamment le RB Salzburg (Autriche), mais il a préféré le projet lillois. Il estime que Lille est le cadre idéal pour progresser et franchir des paliers.

« Nous l’avons examiné très attentivement (l’offre du Lille, nldr), j’ai senti que je devais sauter le pas, et quitter le FC Copenhague (FCK). J’y étais depuis quatre ans, je me sentais très à l’aise là-bas et tout y était parfait, mais nous avons regardé le LOSC très attentivement, le style de jeu et comment tout s’y passait. J’ai vraiment aimé et j’étais prêt à franchir cette étape », a expliqué l’ailier gauche polyvalent à Fotbolti.

Hakon Haraldsson fait un gros clin d'œil à la Ligue 1

Séduite par le championnat anglais, la pépite islandaise a bien l'ambition d’y évoluer un jour. Néanmoins, elle a préféré passer par la Ligue 1 d’abord. Et elle a bien une solide raison. « J’ai entendu dire que la plupart des joueurs qui sont présents Premier League sont achetés en Ligue 1. Mais le plan est d’abord de faire mon trou en équipe première à Lille, de bien faire les choses. Je verrais ce qui se passera », a-t-elle déclaré. Notons que Hakon Haraldsson a été rejoint au LOSC par son petit frère Haukur Haraldsson (18 ans). Mais lui ne joue pas avec l'équipe de Paulo Fonseca en Ligue 1.