Le PSG a officialisé le départ de Marco Verratti ce mercredi. Désormais à Al-Arabi, au Qatar, le joueur a fait une importante promesse au club parisien.

Mercato PSG : Marco Verratti quitte le Paris SG et signe au Qatar

Arrivé au Paris Saint-Germain au cours de l’été 2012, Marco Verratti s’est imposé comme un véritable pilier de l’histoire récente des Rouge et Bleu. Cependant, l’international italien n’aura pas réussi à se faire une place dans la nouvelle dynamique impulsée par l’arrivée de Luis Enrique sous le banc du club de la capitale française. S’il est arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de Pescara contre 12 millions d’euros au cours de l’été 2012, Marco Verratti quitte le club de la capitale contre un montant d’environ 50 millions d’euros. Sur le site officiel du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à rendre hommage au joueur le plus titré de l’histoire de son écurie.

« Marco restera à jamais lié au Paris Saint-Germain. Il a joué un rôle majeur dans notre grande histoire. Je n’oublierai jamais son arrivée en 2012 à l’âge de 19 ans. Depuis, il a toujours été là pour le Club, donnant tout son cœur sur le terrain et réalisant tant de grandes choses avec nous. J’aimerais sincèrement remercier Marco et sa famille au nom de tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Il fera toujours partie du Club. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure », a déclaré le président des Champions de France en titre. De son côté, le Petit Hibou a pris un important engagement envers les Ultras après son départ de Paris.

Marco Verratti : « Je serai Parisien pour toujours »

Après douze années de bons et loyaux services, Marco Verratti quitte les rangs du Paris Saint-Germain. Une nouvelle officialisé ce mercredi par le PSG. À la suite de Nasser Al-Khelaïfi, le compatriote de Gianluigi Donnarumma s’est également exprimé sur son départ de la capitale pour le Qatar, précisément à Al-Arabi. Après avoir passé tant d’années en France, Verratti promet de rester Parisien pour toujours.

« J’ai été très fier de porter les couleurs du Paris Saint-Germain durant plus d’une décennie, de côtoyer tant de grands joueurs, et de remporter 30 trophées. Paris, le Club et ses supporters auront toujours une place très spéciale dans mon coeur. Je serai Parisien pour toujours », a indiqué le nouveau partenaire d’Abdoul Diallo.