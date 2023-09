Malgré la fermeture du mercato estival en France, le PSG poursuit le renforcement de ses effectifs. La section féminine vient ainsi d’accueillir une nouvelle joueuse.

Le PSG officialise l'arrivée de Clare Hunt pour trois ans

Annoncé par plusieurs médias ces derniers jours, la défenseure internationale australienne de 24 ans Caire Hunt rejoint le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française a officialisé son arrivée sur son site officiel ce vendredi. Clare Hunt va ainsi évoluer sous les ordres de Gérard Prêcheur pour les trois prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2026. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Clare Hunt pour les trois prochaines saisons. L’internationale australienne est désormais liée au club jusqu’au 30 juin 2026 », écrit le PSG sur son site officiel.

À 24 ans, Clare Hunt Après une bonne Coupe du Monde féminine, éliminant notamment la France en quarts de finale, l'Australie de Hunt, titulaire lors de toutes les rencontres, a finalement chuté au tour suivant, puis a terminé quatrième de la compétition. Elle vient donc apporter toute son expérience aux Parisiennes, vices-championnes de France en titre. Après avoir paraphé son nouveau bail, la néo-parisienne n’a pas caché son bonheur.

Clare Hunt : « Je suis très heureuse de rejoindre le PSG »

Après avoir évolué avec le Canberra United, le Sydney university FC et les Western Sydney Wanderers, Clare Hunt s’engage avec le Paris Saint-Germain. Elle vient remplacer Paulina Dudek blessée au genou. « Je suis très heureuse de rejoindre le Paris Saint-Germain. C'était un objectif personnel de jouer au football hors de l'Australie, et de rejoindre un très grand club. Je sais que je vais progresser, et je suis impatiente de commencer ! (...) Mais grâce à l'expérience que j'ai acquise en Coupe du Monde, je pense avoir les armes pour bien figurer dans ce championnat », promet Clare Hunt. Le club du président Nasser Al-Khelaïfi frappe ainsi un gros coup pour sa défense.