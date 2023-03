Publié par Dylan le 26 mars 2023 à 19:03

Depuis la nomination de Laurent Blanc à l'OL, le président du club Jean-Michel Aulas n'a pas manqué de tacler l'ancien entraîneur Peter Bosz.

Il pourra dire ce qu'il veut, l'Olympique Lyonnais ne va pas fort en cette saison 2022-2023. Le président du club, Jean-Michel Aulas s'est encore fait remarquer ces derniers jours. Après avoir parlé de son avenir mais aussi des raisons qui ont contribué aux échecs des Gones ces derniers temps, le dirigeant de 74 ans a évoqué le poste d'entraîneur. Forcément, Peter Bosz n'a pas été épargné.

Pour rappel, le technicien néerlandais avait été nommé à l'été 2021 pour remplacer Rudi Garcia. Une lourde tâche pour l'ancien du Bayer Leverkusen, compte tenu de la demi-finale de Ligue des Champions atteinte par son prédécesseur en 2020. Prônant un style de jeu offensif, Bosz n'a jamais réussi à mettre en place ce qu'il voulait. Les joueurs semblaient ne pas comprendre ses tactiques, et c'est logiquement qu'il a été évincé au début de l'exercice 2022-2023. L'OL venait de redescendre de son nuage après 4 victoires sur les 5 premiers matchs de Ligue 1.

Peter Bosz, une erreur de casting à l'OL selon Jean-Michel Aulas

Dans un entretien pour le média web Olympique-et-Lyonnais, Jean-Michel Aulas a taclé Peter Bosz en évoquant son nouveau chouchou, Laurent Blanc : « On a fait venir Laurent Blanc, on ne peut pas choisir quelqu’un de plus référencé en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Il a de la personnalité. Votre remarque aurait pu être juste avec Peter Bosz qui était un bon entraîneur, mais pas avec la personnalité pour imposer des choses » a-t-il rétorqué alors qu'on le questionnait sur son choix du champion du monde 1998.

Des propos qui ne manqueront pas d'être analysés par les supporters, qui pourraient reprocher au président de l'OL d'avoir fait le choix du Néerlandais en 2021. Depuis ce changement, plus rien ne va à Lyon qui ne parvient plus à se hisser dans le top 5 de la Ligue 1. Cette saison, les Gones stabilisent l'écart avec la 5ème place synonyme d'Europe (9 points de retard). Les protégés de Laurent Blanc devraient se concentrer sur la Coupe de France, où ils affronteront le FC Nantes en demi-finale. Il s'agit sans doute de leur meilleure chance pour faire leur retour sur la scène européenne.