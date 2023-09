John Textor, propriétaire de l’OL, a profité de la présentation du coach Fabio Grosso pour lancer une nouvelle pique à son prédécesseur Jean-Michel Aulas.

Mercato OL : John Textor accable les budgets de « la précédente direction »

Surveillé par la DNCG, l'Olympique Lyonnais a vécu un mercato difficile et a dû se séparer de plusieurs jeunes talents, notamment Bradley Barcola pour 45 millions d'euros au PSG et Castello Lukeba à Leipzig pour 30 millions joueurs, a confirmé John Textor en conférence de presse. Selon le millionnaire américain, cette situation a été initiée par les budgets présentés à la DNCG par la direction précédente, à savoir celle dirigée par Jean-Michel Aulas.

« Est-ce qu’on est en retard ? Le mercato estival aurait pu mieux se passer si nous n'avions eu aucune restriction ou contrainte. Bien sûr que nous avons des capitaux. Mais nous regardions plus vers le passé que la situation actuelle. Le club a connu des challenges depuis quelques années. On aurait bien sûr aimé avoir plus de libertés pendant le mercato, mais ce n’était pas le cas », a lancé le patron de l’OL au sujet de la dernière fenêtre des transferts avant d’envoyer un tacle appuyé à son prédécesseur.

Textor avoue que « le départ de plusieurs joueurs a été pénible »

Pour John Textor, les gros départs enregistrés cet été et dénoncé par Jean-Michel Aulas sont pourtant la conséquence du travail de sa précédente direction. Présent devant les médias ce lundi pour la présentation officielle de Fabio Grosso, le propriétaire américain des Gones a profité de l’occasion pour glisser un tacle à son prédécesseur à la tête du club rhodanien.

« Oui, on a l’impression d’être un peu en retard sur notre démarrage, car on doit identifier les joueurs qui ont le profil pour le club et qui sont en lien avec nos ambitions de revenir en Europe. On n’avait pas la main libre pour aller chercher les joueurs qu’on voulait. Mais la DNCG s’est montrée plutôt souple. Le départ de plusieurs joueurs a été pénible. On les a fait pour être en phase avec les budgets préparés par la précédente direction », a précisé John Textor.