Face à la crise qui ébranle Marseille, les spéculations autour de la vente OM refont surface. Les langues se délient sur un deal imminent entre Frank McCourt et l’Arabie saoudite.

Vente OM : Vers un départ précipité de Frank McCourt

L'Olympique de Marseille est actuellement en proie à une crise majeure, remettant en cause l'avenir de sa direction. Les événements ont pris une tournure désagréable suite à une réunion tumultueuse entre les supporters et les dirigeants du club, où des accusations et des « menaces » ont été proférées. En réaction, le président de l'OM, Pablo Longoria, ainsi que trois de ses directeurs ont décidé de se mettre en retrait. Ils ne feront pas partie du voyage aux Pays-Bas pour le match de Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam.

Si Pablo Longoria s’accorde pour le moment un temps de réflexion avant de prendre sa décision finale, il semble peu probable de voir le dirigeant continuer à occuper son poste à Marseille. De son côté, Marcelino, choqué par l’attitude des supporters, a déjà pris la décision de quitter son poste d’entraîneur de l’OM. Le club vient de confirmer son départ. Javier Ribalta, le directeur sportif, devrait lui aussi faire ses valises. Ces départs imminents plongent du coup l’OM dans une période d'incertitude croissante.

Alors que les secousses à Marseille atteignent leur sommet, les regards se tournent désormais vers l'avenir du club et la possible implication de l’Arabie saoudite dans son destin. Les observateurs de l’OM se demandent si cette crise ne précipitera pas le club dans une autre dimension. C’est notamment le cas de Daniel Riolo, convaincu que de grands changements se profilent à l’horizon pour Marseille. « Si Longoria part aussi, c’est une révolution à l’OM… et ça cache forcément quelque chose qui n’est pas qu’un début de saison moyen… », a glissé le consultant de RMC, qui avait déjà évoqué une possible vente de l’OM au printemps dernier.

Vente OM : Des responsables croient en une arrivée imminente de l'Arabie saoudite

Cette refonte précipitée du directoire de l’OM pourrait par ailleurs pousser Frank McCourt à céder le contrôle de son club à de nouveaux investisseurs. D’autant plus que des négociations seraient toujours en cours entre le milliardaire américain et les dirigeants saoudiens pour la reprise du club phocéen. Les instigateurs de la vente OM sont même persuadés que cette crise au sommet aboutira à un changement majeur à l’Olympique de Marseille, avec le départ de Frank McCourt en faveur de l'Arabie Saoudite. « C’est inéluctable », avait récemment lancé Thibaud Vézirian sur sa chaîne YouTube.

De son côté, La Provence fait une révélation intrigante, en indiquant que certains responsables croient toujours en une vente imminente du club phocéenne. Reste à savoir si cette possible transaction se concrétisera dans un moment aussi tendu à l’OM. Bon nombre de supporters en rêvent, même si rien n’est confirmé concernant les tractations en cours entre les deux parties. Dans tous les cas, la saga de la vente OM reste toujours au cœur de l'actualité phocéenne, avec des rebondissements à suivre de très près.