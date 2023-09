Présent ce mercredi devant la presse à 24 heures du match face au Maccabi Haïfa, Bruno Genesio a fait une grande annonce sur Martin Terrier.

Stade Rennais : Retrouver le goût de la victoire face au Maccabi

C'est le début d'une nouvelle aventure européenne pour le Stade Rennais. Jeudi soir à 18h45 au Roazhon Park, les hommes de Bruno Genesio vont défier le Maccabi Haïfa pour la 1ère journée de Ligue Europa. Après quatre matchs nuls consécutifs en championnat, les Rouge et Noir veulent retrouver le chemin de la victoire, afin de relancer une dynamique positive.

Face à un adversaire largement à la portée du SRFC, mais toujours difficile à manoeuvrer, les Bretons n'auront pas le droit à l'erreur, sous peine d'être déjà en difficulté dans la course à la qualification. En conférence de presse, Bruno Genesio a rappelé l'objectif du club cette saison, à savoir sortir du groupe. "On a une poule très homogène, avec deux équipes qui ont disputé récemment la C1. Il faut d’abord sortir du groupe, et ce ne sera pas simple."

Arnaud Kalimuendo absent, Martin Terrier de retour ?

En ce qui concerne le groupe du Stade Rennais à la disposition de Bruno Genesio, l'attaquant français Arnaud Kalimuendo ne sera toujours pas disponible. L'incertitude demeure également pour Nemanja Matic, lui qui boitait après la rencontre de samedi face au LOSC. En revanche, le suspens reste entier en ce qui concerne Martin Terrier.

Si Bruno Genesio a affirmé qu'une convocation de son attaquant n'était pas prévu, une surprise n'est pas à exclure selon ses dires. "Ce n’est pas d’actualité, mais il peut y avoir des surprises parfois." De quoi faire rêver les supporters du Stade Rennais.