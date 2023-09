Courtisé par Tottenham et Liverpool cet été, Khephren Thuram devrait vivre un hiver agité puisqu'un nouveau cador a débarqué sur le dossier.

Mercato OGC Nice : La Juventus se positionne sur Khephren Thuram

Il était annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival. Finalement, Khephren Thuram est toujours un joueur de l'OGC Nice, et il est l'un des grands artisans du fantastique début de saison niçois. Hormis la réception du RC Strasbourg le 3 septembre dernier (2-0), le milieu français a été titularisé à tous les matchs de son équipe, et a rendu une très belle copie le week-end dernier sur la pelouse du Parc des Princes lors de la victoire du Gym (3-2).

Mais ce jeudi, les rumeurs autour d'un possible départ de Khephren Thuram ont refait surface. Si le marché des transferts est fermé, celui-ci rouvrira ses portes en janvier prochain, et le joueur de 22 ans pourrait bien en profiter pour partir. Selon les informations divulguées par 90min, la Juventus s'intéresse de près à son profil, et serait tenter de passer à l'action cet hiver.

Khephren Thuram veut disputer l'Euro 2024

C'est un détail important qui pourrait bien sauver l'OGC Nice cet hiver. L'une des principales raisons pour laquelle Khephren Thuram n'a pas souhaité quitter le Gym est que ce dernier veut disputer l'Euro 2024 l'été prochain. En restant sur la Côte d'Azur, il assure l'essentiel, à savoir évoluer dans un contexte qu'il connait très bien pour être au maximum de ses performances, et donc de taper dans l'oeil de Didier Deschamps.

Pour le moment, ses prestations sur ce début de saison n'ont sans doute pas été jugées suffisante par le sélectionneur des Bleus, qui ne l'a pas convoqué contrairement au rassemblement du mois de mars dernier. Khephren Thuram va donc devoir redoubler d'effort pour espérer porter le maillot de l'Équipe de France à l'Euro 2024.