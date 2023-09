Arrivée en toute fin de mercato, une recrue offensive a une particularité : elle est aussi très active sur TikTok, suivie par un grand nombre de personnes.

Mercato OL : Diego Moreira, la révélation TikTok

Il faisait partie des recrues discrètes de l'Olympique Lyonnais. Prêté par Chelsea en toute fin de mercato estival, Diego Moreira n'avait pas encore eu l'occasion de porter les couleurs du club rhodanien. Mais dimanche dernier, il a pu jouer ses premières minutes sous les ordres de Jean-François Vuillez. Entré en jeu à la place du virevoltant Ernest Nuamah contre Le Havre AC (0-0), Diego Moreira s'est tout de suite fait remarquer par ses qualités de dribbleur.

Si son profil fait penser à celui de Bradley Barcola (dreadlocks, protégé de l'agent Jorge Mendes, attaquant de percussion), le joueur de 19 ans est davantage extraverti. En atteste son compte TikTok, où il partage régulièrement du contenu sur son quotidien. Suivi par 9 250 personnes, le Belgo-Portugais se met souvent en scène avec ses amis ou seul, tout en portant des vêtements à la mode. Ses vidéos montrent un intérêt particulier pour la danse, ce qui laisse penser que le jeune homme a plusieurs passions.

Diego Moreira, un beau souvenir pour le SL Benfica

Grâce à ses contenus diversifiés, Diego Moreira est désormais bien connu sur la plateforme, avec 95 500 « J'aime » sur l'ensemble de ses publications. Un nombre qui peut s'expliquer par le caractère montré par le footballeur, qui révèle son quotidien au public. Cette méthode lui permet d'être plus proche de celui-ci, et visiblement l'effet est apprécié.

Sur le plan sportif, Diego Moreira n'est pas non plus un inconnu au bataillon. Si Laurent Blanc s'est intéressé à son profil cet été, c'est peut-être parce qu'il a laissé un beau souvenir au SL Benfica. Entre 2021 et 2022, il a signé 4 buts en 10 matchs de Youth League, l'équivalent de la Ligue des Champions des moins de 19 ans. Plus discret à Chelsea, où il n'a pas eu sa chance, Diego Moreira espère montrer à son club qu'il a eu tort de ne pas le faire jouer. Ses débuts chez les Gones sont, pour le moment, convaincants.