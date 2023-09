L'AS Saint-Étienne se déplace à l'US Concarneau pour la septième journée de Ligue 2. Découvrez la composition probable des Verts de Laurent Batlles.

Concarneau-ASSE : Confirmer pour être dans le bon wagon

Comme en 2022, le début de saison de l'AS Saint-Étienne est compliqué. Certes, les Verts sont dixièmes avec 8 points. Mais pour être en accord avec leurs ambitions de Ligue 1, les protégés de Laurent Batlles doivent confirmer. Après une superbe victoire à Caen (1-2) lors de la dernière journée de Ligue 2, le club ligérien se déplace chez un promu : l'US Concarneau.

Alors qu'ils découvrent le deuxième échelon du football français, les hommes de Stéphane Le Mignan sont dans le dur. Avec 5 points en 6 journées, ils sont situés dans la zone de relégation (18ème). Cependant, les écarts sont faibles entre les différentes équipes. Vous l'aurez remarqué, seules 3 unités séparent Concarneau de l'ASSE. Autrement dit, il va falloir gagner pour les Verts, afin de ne pas se tromper de wagon. Car en cas de défaite, l'objectif pourrait bien radicalement changer.

Ibrahim Sissoko préféré à Gaëtan Charbonnier ?

Face au promu breton, Laurent Batlles devrait reprendre le même onze que celui de la semaine passée. À une exception près. D'après le média local EVECT, un changement pourrait être effectué sur la pointe de l'attaque. Aligné contre le SM Caen, Gaëtan Charbonnier laisserait sa place à Ibrahim Sissoko, recruté en proveance du FC Sochaux-Montbéliard. Pour le reste, c'est donc du classique avec, en premier lieu, Gautier Larsonneur aux cages.

Dans un système offensif en 433, la charnière centrale se compose du duo Briançon-Batubinsika. Léo Pétrot (à gauche) et Dennis Appiah (à droite) vont animer les couloirs, notamment pour alimenter les offensives. Ils seront épaulés par trois milieux de terrain : Lamine Fomba, Benjamin Bouchouari et Florian Tardieu, qui sera légèrement en retrait par son profil plus défensif. Enfin, Stéphane Diarra devra apporter de la percussion sur l'aile gauche, tout comme Mathieu Cafaro sur l'aile droite. Les deux seront sans doute chargés de mettre le buteur, Ibrahim Sissoko, dans les meilleures conditions pour marquer.

La compo probable de l'ASSE à Concarneau :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : L. Pétrot, A. Briançon, D. Batubinsika, D. Appiah

Milieux : B. Bouchouari, F. Tardieu, L. Fomba

Attaquants : S. Diarra, I. Sissoko, M. Cafaro