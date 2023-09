À la recherche d’un nouvel entraîneur depuis la démission de Marcelino mercredi, le président Pablo Longoria aurait déjà trouvé l’oiseau rare pour l’OM.

Mercato OM : Le successeur de Marcelino enfin désigné ?

Depuis mercredi et la démission de Marcelino, les recherches pour trouver un nouvel entraîneur pris du retard puisque le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, se trouvait en retrait et lui-même dans le doute sur son avenir avant qu’il n’annonce sa décision de poursuivre sa mission, vendredi. Pourtant, le processus de nomination d’un futur coach a déjà bien avancé et le successeur du technicien espagnol serait même déjà trouvé, selon les propos du gardien de marseillais, Pau Lopez.

« C'est le moment pour tout le monde de repartir à zéro. Je pense que le président a fait son choix pour le coach », a notamment confié l’international espagnol de 28 ans au micro de Prime Video, laissant ainsi croire que Longoria et la direction de l’OM auraient d’ores et déjà choisi le nouvel entraîneur. Invité à dire s’il en savait plus, le dernier rempart a toutefois préféré botter en touche, éludant par un « je ne sais pas. » Dans la foulée, Jacques Abardonado, le coach intérimaire, a coupé court sur le sujet. « Moi, je suis à la disposition du club. C'est le président qui décide si je dois continuer ou si je dois me mettre en retrait, même si je dois repartir avec la réserve. Moi ce qui me touche, c'est le résultat ce soir », a lancé le technicien français. Selon les derniers échos, deux profils se dégagerait pour le poste.

Jaime Pacheco et Roberto Donadoni ciblés pour remplacer Marcelino ?

Pour la succession de Marcelino, peu de noms circulent dans les couloirs du siège de l’Olympique de Marseille. Le Portugais Jaime Pacheco (Pyramids FC, Égypte) a manifesté son intérêt, mais il n’est pas certain que celui-ci soit réciproque, tandis que l’ancien sélectionneur de l’Italie Roberto Donadoni (2006-2008), aurait également été proposé aux dirigeants phocéens, qui se montreraient intéressés par le technicien libre depuis plus de trois ans. Pour autant, les deux noms ne semblent pas véritablement plaire aux supporters marseillais.