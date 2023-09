Au moment des célébrations après la victoire dans le Classique, plusieurs joueurs du PSG en ont profité pour insulter l’OM. Le club a publié un communiqué sur le sujet.

PSG : Dembélé, Kolo Muani et Hakimi risquent une sanction

Alors que des sanctions sont demandées par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra contre les supporters du Paris Saint-Germain pour des chants homophobes lors du Classique contre l’Olympique de Marseille, dimanche soir au Parc des Princes, le journal Le Parisien assure que des éléments de Luis Enrique pourraient également être sanctionnés par la commission de discipline de la LFP après avoir été filmés en train de participer aux chants polémiques.

Ainsi, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi et Layvin Kurawa seraient dans le viseur de la commission de discipline de la LFP. D’après les informations obtenues par RMC Sport, l’instance française a décidé de se pencher sur le dossier ce mercredi et pourrait frapper fort concernant les joueurs mis en cause. En attendant, le club parisien a réagi face à la propension que prend l’affaire.

Le communiqué du PSG après le Classique contre l’OM

Suite aux chants homophobes lancés depuis les tribunes du Parc des Princes dimanche soir en marge du match PSG-OM, le club parisien et son président Nasser Al-Khelaïfi ont publié un communiqué pour dénoncer et condamner de tels agissements.

« Le Paris Saint-Germain condamne toutes les formes de discrimination et tient à rappeler qu’elles n’ont leur place ni dans les stades ni dans la société. Le Paris Saint-Germain travaille depuis de nombreuses années avec des associations de référence dans la lutte contre toutes les discriminations, telles que SOS Homophobie, qui fait de la prévention au sein des centres de formation et de préformation, Sportitude, SOS Racisme et la Licra auprès du club et des supporters. Le club entend renforcer encore son travail de prévention en matière de lutte contre l’homophobie et rencontrera dans les prochains jours l’ensemble de ses partenaires sur ce sujet essentiel », écrit le PSG sur son site officiel.