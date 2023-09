L’OM a trouvé son nouvel entraîneur en la personne de Gennaro Gattuso pour remplacer Marcelino. Le club phocéen devrait recevoir en personne le futur élu ce mercredi 27 septembre pour signature.

Mercato OM : Gennaro Gattuso à Marseille ce mercredi pour signer

L’information du choix de Gennaro Gattuso comme futur entraîneur est en passe de se confirmer. Le média Foot Mercato a annoncé un sérieux rapprochement de l’ancien joueur du Milan AC d’avec l’OM. Ces dernières heures, l’affaire serait devenue encore plus sérieuse. C’est le quotidien sportif L’Équipe, qui confirme à son tour l’arrivée prochaine de Gennaro Gattuso au club phocéen.

Selon cette seconde source, Gennaro Gattuso est attendu à Marseille ce mercredi pour finaliser sa signature avec l’Olympique de Marseille. L’entraîneur italien devance ainsi Christophe Galtier qui avait été cité comme possible coach de l’OM avant que Naples ne s’invite dans le dossier.

En ce qui concerne Gennaro Gattuso, il a joué à tant que milieu récupération dans 5 clubs de football, dont le Milan AC où il a disputé 467 et inscrit 11 buts entre 1999 et 2013. Il a été international italien de toutes les catégories, avec 72 sélections et 1 but sous le maillot de la Squadra Azzurra.

Le futur entraîneur de l’OM, à la fin de sa carrière de footballeur au FC Sion, s’est reconverti en entraîneur de club de football. Il a d’abord débuté au club suisse avant d’y être évincé après 12 matchs lors desquels il n’avait enregistré que 3 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites. Recruté par l’US Palerme, il a aussi été viré après 3 victoires, 1 match nul et 4 défaites.

Un palmarès mitigé qui rend Gennaro Gattuso OM-incompatible

Habitué des courtes durées sur les bancs des clubs comme l’OFI Crète (17 matchs), l’AC Pise (41 matchs) puis 43 matchs lors de son deuxième passage de 2016 à 2017, il a connu plus de réussite au Milan AC, son ancien club, avec 41 victoires et 22 matches nuls pour 20 défaites en 83 matchs dirigés. Son passage sur le banc de Naples a aussi été honorable avec 47 victoires, 12 matchs nuls et 22 défaites.

Sa courte expérience sur le banc de Valences CF où il a accumulé 10 défaites pour seulement 7 victoires et 5 matchs nuls sèment le doute sur son choix par Pablo Longoria, même s’il a gagné une Coupe d’Italie avec le Napoli.

Alors que l'Olympique de Marseille cherche à se relever de la crise qui a provoqué le départ de Marcelino, Pablo Longoria mise sur un entraîneur qui ne fera pas l'unanimité par son expérience. La crise n'est peut-être pas encore terminée.